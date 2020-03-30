 
След два месеца изолация в провинция Хубей, откъдето тръгна коронавирусът в Китай, бяха премахнати ограниченията върху движението, възобновено е и строителството.

© Reuters

увеличи
След два месеца изолация в провинция Хубей, откъдето тръгна коронавирусът в Китай, бяха премахнати ограниченията върху движението, възобновено е и строителството.
виж повече
Хубей, в която живеят около 60 милиона души, обяви във вторник, че премахва ограниченията за пътуване от полунощ.
виж повече
Континентален Китай също отчете спад в новите потвърдени случаи.
виж повече
В сряда вечерта жителите се разхождаха навън, пазаруваха хранителни стоки. Ресторантите сервират само храна за вкъщи. Високоговорителите съобщават за промоции - купувате едно получавате едно безплатно. Всички носят маски.
виж повече
Карантината на столицата на Хубей Ухан ще бъде премахната на 8 април. Сега Пекин измества фокуса си към спиране на привнесените случаи и рестартиране на икономиката.
виж повече
В Ухан също има признаци на завръщане към живота. Мъже в защитни маски работят по възобновените строителни проекти, а жителите махат от прозорците на апартамента си на медицински екип, подготвящ се да напусне града.
виж повече
Правителството на Хубей в сряда каза на работниците, които бяха поставени под карантина у дома, да се върнат на работа възможно най-скоро.
виж повече
Секретарят на партията Хубей Ин Йонг заяви, че правителството ще продължи да работи усилено за предотвратяване на възстановяването на инфекциите.
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
, 514

Велко Ангелов

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Снимка на деня: Сватба по време на извънредно положение

Снимка на деня: Сватба по време на извънредно положение

виж повече
Фотогалерия: Каролев когато и да го арестуват, е все късно, и още комикси

Фотогалерия: Каролев когато и да го арестуват, е все късно, и още комикси

виж повече
Фотогалерия: Световните снимки на деня - 28-29 март

Фотогалерия: Световните снимки на деня - 28-29 март

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: Каролев когато и да го арестуват, е все късно, и още комикси

Фотогалерия: Каролев когато и да го арестуват, е все късно, и още комикси

виж повече
Снимка на деня: Сватба по време на извънредно положение

Снимка на деня: Сватба по време на извънредно положение

виж повече
Варна пустее

Варна пустее

виж повече
Коментари (2)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 2624 Неутрално

    Аз редовно работя с тях -- виртуално, разбира се.

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
  2. 2 Профил на стафилокок
    стафилокок
    Рейтинг: 1014 Неутрално

    Мамини сладки, изтропаха се върху вентилатора, сега не съм сигурен че се радвам че се възстановяват!

    Миналото се наследява, бъдещето се изгражда.




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.