© Reuters
Велко Ангелов
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Аз редовно работя с тях -- виртуално, разбира се.
Мамини сладки, изтропаха се върху вентилатора, сега не съм сигурен че се радвам че се възстановяват!
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Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 2624 Неутрално
Аз редовно работя с тях -- виртуално, разбира се.Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
стафилококРейтинг: 1014 Неутрално
Мамини сладки, изтропаха се върху вентилатора, сега не съм сигурен че се радвам че се възстановяват!Миналото се наследява, бъдещето се изгражда.