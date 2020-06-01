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Снимка на деня: Колизеят отвори врати за туристи

Колизеят отвори врати за публика за пръв път от три месеца днес.

Спазвайки правилата за дистанция, вътре ще бъде разрешено влизането на ограничен брой хора, между 200 и 300 души. Гледката ще е различна от тълпите туристи, които обикновено посещават римския амфитеатър.

Сега има строги разпоредби за социално разстояние, посещението е разрешено само с предварителна резервация, температурата се проверява преди влизане и маските са задължителни.