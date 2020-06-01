1/5
Снимка на деня: Колизеят отвори врати за туристи
Колизеят отвори врати за публика за пръв път от три месеца днес.
Спазвайки правилата за дистанция, вътре ще бъде разрешено влизането на ограничен брой хора, между 200 и 300 души. Гледката ще е различна от тълпите туристи, които обикновено посещават римския амфитеатър.
Сега има строги разпоредби за социално разстояние, посещението е разрешено само с предварителна резервация, температурата се проверява преди влизане и маските са задължителни.
FijiРейтинг: 3567 Неутрално
Колизеум ми звучи по-добре.
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 2883 Неутрално
Колизея е някак по-като мавзолея!
Libertarianism is just anarchy for rich people
touchthisРейтинг: 334 Неутрално
КолизеУМ.
opoziciqРейтинг: 598 Весело
Колизея :):)И аз си помислих, че явно цял живот съм го знаел по друг начин :)
pet_fireРейтинг: 4877 Неутрално
По-важно е че е отворил, а не как го наричат
germinaРейтинг: 274 Неутрално
Едно по едно, нещата се отварят и се възвръща живота.