 
Колизеят отвори врати за публика за пръв път от три месеца днес.<br /><br />Спазвайки правилата за дистанция, вътре ще бъде разрешено влизането на ограничен брой хора, между 200 и 300 души. Гледката ще е различна от тълпите туристи, които обикновено посещават римския амфитеатър.<br /><br />Сега има строги разпоредби за социално разстояние, посещението е разрешено само с предварителна резервация, температурата се проверява преди влизане и маските са задължителни.

© Reuters

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Колизеят отвори врати за публика за пръв път от три месеца днес.<br /><br />Спазвайки правилата за дистанция, вътре ще бъде разрешено влизането на ограничен брой хора, между 200 и 300 души. Гледката ще е различна от тълпите туристи, които обикновено посещават римския амфитеатър.<br /><br />Сега има строги разпоредби за социално разстояние, посещението е разрешено само с предварителна резервация, температурата се проверява преди влизане и маските са задължителни.
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Машината с термоскенер на входа дори говори, като напомня на хората да си сложат маските.
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"Mного e емоционално, защото сега можем да видим Колизеума празен, както в древни времена", казва местен жител.<br /><br />В деня на откриването посетителите са били само местни жители, тъй като италианците все още не могат да напуснат собствените си региони освен при извънредни ситуации.<br /><br />Но от 3 юни е разрешено свободно движение в цялата страна и границите ще се отворят отново за европейските страни.
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Броят на туристите, посещаващи обекта, ще падне драстично през 2020 г., много хора все още са в режим на карантина и не могат да пътуват.<br /><br />През 2019 г. 7.5 милиона са посетили обекта, което го прави един от най-разглежданите паметници в страната.<br /><br />
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Като един от най-емблематичните италиански паметници Колизеят е свидетел на много исторически събития в човешката история, последното от които е огнището на коронавирус, при което загинаха над 33 000 души в страната.<br /><br />Построен от римския император Веспасиан, амфитеатърът може да побере 50 000 зрители.
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Юлия Лазарова

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Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Fiji
    Fiji
    Рейтинг: 3567 Неутрално

    Колизеум ми звучи по-добре.

  2. 2 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 2883 Неутрално

    Колизеум ми звучи по-добре.
    —цитат от коментар 1 на Fiji


    Колизея е някак по-като мавзолея!

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  3. 3 Профил на touchthis
    touchthis
    Рейтинг: 334 Неутрално

    КолизеУМ.

  4. 4 Профил на opoziciq
    opoziciq
    Рейтинг: 598 Весело

    Колизея :):)И аз си помислих, че явно цял живот съм го знаел по друг начин :)

  5. 5 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4877 Неутрално

    По-важно е че е отворил, а не как го наричат

  6. 6 Профил на germina
    germina
    Рейтинг: 274 Неутрално

    Едно по едно, нещата се отварят и се възвръща живота.





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