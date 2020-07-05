Фотогалерия: Великобритания отвори баровете

 
Великобритания отвари питейните заведения, ресторантите, хотелите, фризьорските салони и музеите след тримесечно затваряне заради разпространението на коронавируса.<br /><br />С доста ограничения в пъбовете като: ограничен капацитет, без големи групи клиенти, без стоене на бара, без музика на живо.<br /><br />Заведенията трябва да водят и регистър на посетителите в случай на възникване на огнище на заразата.

© Reuters

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Великобритания отвари питейните заведения, ресторантите, хотелите, фризьорските салони и музеите след тримесечно затваряне заради разпространението на коронавируса.<br /><br />С доста ограничения в пъбовете като: ограничен капацитет, без големи групи клиенти, без стоене на бара, без музика на живо.<br /><br />Заведенията трябва да водят и регистър на посетителите в случай на възникване на огнище на заразата.
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Това е най-голямата стъпка по пътя към възстановяването, заяви премиерът Борис Джонсън на последната пресконференция. Той допълни, че хората не трябва да допускат да разочароват самите себе си като останат безучастни към социалното дистанциране и че няма да се поколебае да върне ограниченията, ако броят на заразените с Covid-19 започне да се покачва.
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В петък беше съобщено само за 544 нови случая на заразяване с вируса за последното денонощие – най-ниският показател от 17 март насам. Починалите във Великобритания от Covid-19 в петък бяха 137, а общият им брой надхвърли 44 000.
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Юлия Лазарова

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Коментари (10)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на padrino
    padrino
    Рейтинг: 3355 Весело

    Не Великобритания...АНГЛИЯ.
    В Шотландия още е затворено...

    Brevity is the soul of wit
  2. 2 Профил на Соломон Рибентоп
    Соломон Рибентоп
    Рейтинг: 130 Любопитно

    Яко ше умиргат!
    Хак да им е!
    🙉🐷🐮🐷🙉

    Много съм тъп
  3. 3 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 4975 Неутрално

    До коментар [#2] от "Соломон Рибентоп":

    Тези двамцата от сн. 5 определено умиргат яко... Всяка вечер...

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  4. 4 Профил на Jalis Ironhammer
    Jalis Ironhammer
    Рейтинг: 1948 Неутрално

    Прилича на място където ако случайно се озова първото нещо което ще направя е да се обърна и да избягам с двеста.
    Но пък щом ги кефи.

    Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
  5. 5 Профил на Соломон Рибентоп
    Соломон Рибентоп
    Рейтинг: 130 Неутрално

    До коментар [#2] от "Соломон Рибентоп":Тези двамцата от сн. 5 определено умиргат яко... Всяка вечер...
    —цитат от коментар 3 на Незнайко в Слънчевия град


    Мне,те не умират .....,а от любов колабират!🧜‍♂️👍🧜‍♂️

    Много съм тъп
  6. 6 Профил на mrmarbles
    mrmarbles
    Рейтинг: 254 Неутрално

    NOice !

  7. 7 Профил на Vlado Nikolov
    Vlado Nikolov
    Рейтинг: 3555 Неутрално

    Животът продължава.

  8. 8 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4531 Неутрално

    Стига с това обобщаване "Великобритания"?! В Шотландия не са отворени. Чак от утре ще може отвън да се сяда в барове за макс 90 мин. И трябва да си запазил маса предварително.
    А това във Англия прилича буквално на някаква вакханалия, гейвакханалия!

    Скоростен индекс "Y"
  9. 9 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4531 Весело

    До коментар [#4] от "Jalis Ironhammer":

    Попаднеш ли там, не можеш да избягаш, ще го отнесеш...

    Скоростен индекс "Y"
  10. 10 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3711 Неутрално

    И задължителната снимка 5 , показателната снимка 9 .....

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас




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