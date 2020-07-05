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Фотогалерия: Великобритания отвори баровете
Великобритания отвари питейните заведения, ресторантите, хотелите, фризьорските салони и музеите след тримесечно затваряне заради разпространението на коронавируса.
С доста ограничения в пъбовете като: ограничен капацитет, без големи групи клиенти, без стоене на бара, без музика на живо.
Заведенията трябва да водят и регистър на посетителите в случай на възникване на огнище на заразата.
padrinoРейтинг: 3355 Весело
Не Великобритания...АНГЛИЯ.Brevity is the soul of wit
В Шотландия още е затворено...
Соломон РибентопРейтинг: 130 Любопитно
Яко ше умиргат!Много съм тъп
Хак да им е!
🙉🐷🐮🐷🙉
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 4975 Неутрално
До коментар [#2] от "Соломон Рибентоп":"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
Тези двамцата от сн. 5 определено умиргат яко... Всяка вечер...
Jalis IronhammerРейтинг: 1948 Неутрално
Прилича на място където ако случайно се озова първото нещо което ще направя е да се обърна и да избягам с двеста.Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
Но пък щом ги кефи.
Соломон РибентопРейтинг: 130 Неутрално
Мне,те не умират .....,а от любов колабират!🧜♂️👍🧜♂️ Много съм тъп
mrmarblesРейтинг: 254 Неутрално
NOice !
Vlado NikolovРейтинг: 3555 Неутрално
Животът продължава.
hamiltonfРейтинг: 4531 Неутрално
Стига с това обобщаване "Великобритания"?! В Шотландия не са отворени. Чак от утре ще може отвън да се сяда в барове за макс 90 мин. И трябва да си запазил маса предварително.Скоростен индекс "Y"
А това във Англия прилича буквално на някаква вакханалия, гейвакханалия!
hamiltonfРейтинг: 4531 Весело
До коментар [#4] от "Jalis Ironhammer":Скоростен индекс "Y"
Попаднеш ли там, не можеш да избягаш, ще го отнесеш...
дерибеевРейтинг: 3711 Неутрално
И задължителната снимка 5 , показателната снимка 9 .....всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас