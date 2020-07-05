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Фотогалерия: Великобритания отвори баровете

Великобритания отвари питейните заведения, ресторантите, хотелите, фризьорските салони и музеите след тримесечно затваряне заради разпространението на коронавируса.

С доста ограничения в пъбовете като: ограничен капацитет, без големи групи клиенти, без стоене на бара, без музика на живо.

Заведенията трябва да водят и регистър на посетителите в случай на възникване на огнище на заразата.