Фотогалерия: Световните снимки на деня - 16 юли 2020 г.

На живо Политическата криза: Борисов обяви, че президентът е сценарист "на всичко" 07:21, 16 юли 20 / България 486
Боян ТаксировРейтинг: 1505 Неутрално
нито една.mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
karabastunРейтинг: 8219 Весело
Сн,1[email protected]
Супер е бялото носорогче !!!
Миличко...:)
karabastunРейтинг: 8219 Весело
До коментар [#1] от "Боян Таксиров":[email protected]
Що бе и сн, 2 кефи - Момичета, предлагащи секс услуги с шлем ...
Как ли ги правят св...рките?:)
karabastunРейтинг: 8219 Неутрално
До коментар [#1] от "Боян Таксиров":[email protected]
Даже и тая сн.9 - с цветовете на дъгата ли? :)
karabastunРейтинг: 8219 Весело
А на сн.6 - не трябваше да са ''Хора от Сенегал се събират на плажа, въпреки заплахата от коронавирус'' , а хора от България, които се събират на плажа, в Гърция, въпреки заплахата от коронавирус - и въпреки , че плащат 100 кинта за тест, което, ако не го искаше гръцката, а българската държава, щяха да протестират, че ''така не може'' :)[email protected]
karabastunРейтинг: 8219 Весело
До коментар [#1] от "Боян Таксиров":[email protected]
Яки са снимките, всъщност...!
РосиРейтинг: 8468 Неутрално
Сн. 1 и 3.
karabastunРейтинг: 8219 Любопитно
До коментар [#1] от "Боян Таксиров":[email protected]
Пък аз си мислех, че не харесваш моите снимки ...?!
Явно изобщо не харесваш снимки....:(
karabastunРейтинг: 8219 Весело
До коментар [#7] от "Роси":[email protected]
И тази с гаргата, къде е по-яка от изтребителите е добра !
СН.8
chicago514Рейтинг: 3803 Неутрално
Снимка 5.Както се казва за тези птички-Видиш ли Апачи - значи си закъснял.
ikar_01Рейтинг: 1034 Неутрално
Сн. 1 - бебето носорог.
Peni NikolРейтинг: 7067 Неутрално
Сн. 1.