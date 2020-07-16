Фотогалерия: Световните снимки на деня - 16 юли 2020 г.

 
Анастасио, който е на 10 дни, е първият бял носорог, роден в плен в зоопарка "Буин" в Сантяго, Чили. увеличи
Анастасио, който е на 10 дни, е първият бял носорог, роден в плен в зоопарка "Буин" в Сантяго, Чили.
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Велко Ангелов

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Коментари (12)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1505 Неутрално

    нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  2. 2 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8219 Весело

    Сн,1
    Супер е бялото носорогче !!!
    Миличко...:)

    [email protected]
  3. 3 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8219 Весело

    До коментар [#1] от "Боян Таксиров":

    Що бе и сн, 2 кефи - Момичета, предлагащи секс услуги с шлем ...
    Как ли ги правят св...рките?:)

    [email protected]
  4. 4 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8219 Неутрално

    До коментар [#1] от "Боян Таксиров":

    Даже и тая сн.9 - с цветовете на дъгата ли? :)

    [email protected]
  5. 5 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8219 Весело

    А на сн.6 - не трябваше да са ''Хора от Сенегал се събират на плажа, въпреки заплахата от коронавирус'' , а хора от България, които се събират на плажа, в Гърция, въпреки заплахата от коронавирус - и въпреки , че плащат 100 кинта за тест, което, ако не го искаше гръцката, а българската държава, щяха да протестират, че ''така не може'' :)

    [email protected]
  6. 6 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8219 Весело

    До коментар [#1] от "Боян Таксиров":

    Яки са снимките, всъщност...!

    [email protected]
  7. 7 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8468 Неутрално

    Сн. 1 и 3.

  8. 8 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8219 Любопитно

    До коментар [#1] от "Боян Таксиров":

    Пък аз си мислех, че не харесваш моите снимки ...?!
    Явно изобщо не харесваш снимки....:(

    [email protected]
  9. 9 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8219 Весело

    До коментар [#7] от "Роси":

    И тази с гаргата, къде е по-яка от изтребителите е добра !
    СН.8

    [email protected]
  10. 10 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 3803 Неутрално

    Снимка 5.Както се казва за тези птички-Видиш ли Апачи - значи си закъснял.

  11. 11 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 1034 Неутрално

    Сн. 1 - бебето носорог.

  12. 12 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 7067 Неутрално

    Сн. 1.





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