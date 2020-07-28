Фотогалерия: Световните снимки на деня - 28 юли 2020 г.

 
По повод 67-годишнината от подписване на примирието в Корейската война в Пхенян, Северна Корея, бяха положени венци на мемориала на жертвите на войната.

© Reuters

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По повод 67-годишнината от подписване на примирието в Корейската война в Пхенян, Северна Корея, бяха положени венци на мемориала на жертвите на войната.
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Момче се гмурка в река Тигър, за да се охлади, в Мосул, Ирак.
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Кралските гвардейци отбелязват със салюти 68-ия рожден ден на краля на Тайланд Маха Ваджиралонгкорн в Банкок, Тайланд.
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Човек разхожда кучето си по плажа в Западен Кирби, Великобритания.
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Велко Ангелов

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Коментари (9)
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  1. 1 Профил на KaV
    KaV
    Рейтинг: 763 Неутрално

    Снимки 6,7,10

  2. 2 Профил на Fiji
    Fiji
    Рейтинг: 3850 Неутрално

    Сн. 5, 6 и 10.

  3. 3 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7773 Неутрално

    Сн. 5 и 6.

  4. 4 Профил на roosty
    roosty
    Рейтинг: 591 Неутрално

    Определено снимка 10!

  5. 5 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3880 Неутрално

    Снимки Номер 5 и 6 за днес!

  6. 6 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6684 Неутрално

    Сн. 6 и 10.

  7. 7 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6684 Неутрално

    Сн. 6 и 10.

  8. 8 Профил на barona3
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