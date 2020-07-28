Фотогалерия: Световните снимки на деня - 28 юли 2020 г.

© Reuters
Велко Ангелов
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Снимки 6,7,10
Сн. 5, 6 и 10.
Сн. 5 и 6.
Определено снимка 10!
Снимки Номер 5 и 6 за днес!
Сн. 6 и 10.
сн.5,6,10
5 и 6
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KaVРейтинг: 763 Неутрално
Снимки 6,7,10
FijiРейтинг: 3850 Неутрално
Сн. 5, 6 и 10.
РосиРейтинг: 7773 Неутрално
Сн. 5 и 6.
roostyРейтинг: 591 Неутрално
Определено снимка 10!
bat_plamenРейтинг: 3880 Неутрално
Снимки Номер 5 и 6 за днес!
Peni NikolРейтинг: 6684 Неутрално
Сн. 6 и 10.
Peni NikolРейтинг: 6684 Неутрално
Сн. 6 и 10.
barona3Рейтинг: 420 Неутрално
сн.5,6,10
ivan_ko9Рейтинг: 267 Неутрално
5 и 6