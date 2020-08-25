Фотогалерия: Световните снимки на деня - 25 август

Cosa nostra ли е вашият политически проект (отворено писмо до премиера Борисов) 10:15, 25 авг 20 / Анализи 286
ikar_01Рейтинг: 800 Неутрално
Сн. 6 - нарочно ли е дадена в поглед откъм гърба? Защото в действителност пише нещо нелицеприятно за Тръмп.
neutРейтинг: 7069 Неутрално
Сн. 1In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
Peni NikolРейтинг: 6271 Неутрално
Сн. 1.
Peni NikolРейтинг: 6271 Неутрално
Сн. 1.
Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 3400 Неутрално
Ех, Юле, всеки ден ни слагаше идилични снимки от Беларус, а сега не щеш.Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
РосиРейтинг: 7733 Неутрално
Сн. 1.