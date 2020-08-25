Фотогалерия: Световните снимки на деня - 25 август

 
Светкавици над град Милна на остров Брач, Хърватия.

© Reuters

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Светкавици над град Милна на остров Брач, Хърватия.
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Юлия Лазарова

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Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 800 Неутрално

    Сн. 6 - нарочно ли е дадена в поглед откъм гърба? Защото в действителност пише нещо нелицеприятно за Тръмп.

  2. 2 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7069 Неутрално

    Сн. 1

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6271 Неутрално

    Сн. 1.

  4. 4 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6271 Неутрално

    Сн. 1.

  5. 5 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 3400 Неутрално

    Ех, Юле, всеки ден ни слагаше идилични снимки от Беларус, а сега не щеш.

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
  6. 6 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7733 Неутрално

    Сн. 1.





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