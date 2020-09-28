© Reuters
Юлия Лазарова
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 1, 9 и 11
Сн. 9 и 11.
Северното сияние, снимка 11.
Сн. 11.
Сн. 4 с жеста на полицая в отговор на черния спрей от "протестиращия" :-)
Сн. 11.
Снимка Номер 11 за днес!
Великолепието на Северното сияние, сн. 11.До коментар [#5] от "daskal1":Да разбирам, че, ако Емо Кошлуков опразни кабинета си в БНТ по някакъв повод, вече имаме набелязан заместник. :)))
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neutРейтинг: 7118 Неутрално
Сн. 1, 9 и 11In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
РосиРейтинг: 7722 Неутрално
Сн. 9 и 11.
guadeloupe.11Рейтинг: 1958 Неутрално
Северното сияние, снимка 11.
Peni NikolРейтинг: 6117 Неутрално
Сн. 11.
daskal1Рейтинг: 4229 Весело
Сн. 4 с жеста на полицая в отговор на черния спрей от "протестиращия" :-)
ikar_01Рейтинг: 800 Неутрално
Сн. 11.
bat_plamenРейтинг: 3883 Неутрално
Снимка Номер 11 за днес!
BramasoleРейтинг: 3299 Неутрално
Великолепието на Северното сияние, сн. 11."Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
До коментар [#5] от "daskal1":
Да разбирам, че, ако Емо Кошлуков опразни кабинета си в БНТ по някакъв повод, вече имаме набелязан заместник. :)))