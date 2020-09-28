 
Къща гори в Света Елена, Калифорния.

© Reuters

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Къща гори в Света Елена, Калифорния.
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Социално дистанцирани фенове гледат мача между "Аризона кардиналс" и "Детройт лайънс" в Глендейл, Аризона.
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Юлия Лазарова

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Коментари (8)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7118 Неутрално

    Сн. 1, 9 и 11

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  2. 2 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7722 Неутрално

    Сн. 9 и 11.

  3. 3 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 1958 Неутрално

    Северното сияние, снимка 11.

  4. 4 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6117 Неутрално

    Сн. 11.

  5. 5 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4229 Весело

    Сн. 4 с жеста на полицая в отговор на черния спрей от "протестиращия" :-)

  6. 6 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 800 Неутрално

    Сн. 11.

  7. 7 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3883 Неутрално

    Снимка Номер 11 за днес!

  8. 8 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 3299 Неутрално

    Великолепието на Северното сияние, сн. 11.

    До коментар [#5] от "daskal1":
    Да разбирам, че, ако Емо Кошлуков опразни кабинета си в БНТ по някакъв повод, вече имаме набелязан заместник. :)))

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул




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