Фотогалерия: Световните снимки на деня - 1 октомври 2020 г.

Над сто интелектуалци: Незабавна оставка на Борисов, Гешев, Кошлуков, Караянчева 13:07, 01 окт 20 / Анализи 207
chicago514Рейтинг: 4364 Неутрално
Снимка 4
Боян ТаксировРейтинг: 1968 Неутрално
С какво ли папата забавлява,mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
къде ли е смешката тъдява?
може би отците смеят се гръмовно,
че непорочното зачатие било възможно...
Лондон веч е демоде,
Брекзита си дойде,
Дори и Хари Потър смята,
че е време да пали той метлата.
Нищо че фотосите от Британия
са цели три във компания,
това е напълно безразлично,
и дори донякъде комично......... :)
И понеже сега ме домързя,
рими повече аз да творя,
бързам веч да спомена,
о, сори, но
Нито една.
guadeloupe.11Рейтинг: 2091 Неутрално
Уиндзор и Прага, снимки 10 и 4.
Peni NikolРейтинг: 6575 Неутрално
Снимки 4 и 2.
benefikato1Рейтинг: 709 Неутрално
Снимки 4 , 6 и 10 .