Фотогалерия: Световните снимки на деня - 1 октомври 2020 г.

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Духовеници на срещата с папа Франциск след седмичната му обща аудиенция в двора на Сан Дамасо, във Ватикана.
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Велко Ангелов

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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 4364 Неутрално

    Снимка 4

  2. 2 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1968 Неутрално

    С какво ли папата забавлява,
    къде ли е смешката тъдява?
    може би отците смеят се гръмовно,
    че непорочното зачатие било възможно...

    Лондон веч е демоде,
    Брекзита си дойде,
    Дори и Хари Потър смята,
    че е време да пали той метлата.

    Нищо че фотосите от Британия
    са цели три във компания,
    това е напълно безразлично,
    и дори донякъде комично......... :)

    И понеже сега ме домързя,
    рими повече аз да творя,
    бързам веч да спомена,
    о, сори, но

    Нито една.



    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  3. 3 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2091 Неутрално

    Уиндзор и Прага, снимки 10 и 4.

  4. 4 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6575 Неутрално

    Снимки 4 и 2.

  5. 5 Профил на benefikato1
    benefikato1
    Рейтинг: 709 Неутрално

    Снимки 4 , 6 и 10 .





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