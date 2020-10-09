Въпреки забраните: строи ли Веселин Марешки в Морската градина във Варна 07:07, 09 окт 20 / България 75
guadeloupe.11Рейтинг: 2113 Неутрално
Шотландия и Ирландия, снимки 8 и 5.
ikar_01Рейтинг: 855 Гневно
Сн. 1 До редакцията! Откога Камчатка стана остров? Отново проверих в атласа, все още си е полуостров. Оправете си текста!
ikar_01Рейтинг: 855 Гневно
Сн. 8 - Красивата есен в Шотландия.
Peni NikolРейтинг: 6693 Неутрално
Сн. 8 и 4.
neutРейтинг: 7714 Неутрално
Сн. 4 и 8In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest