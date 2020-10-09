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© Reuters

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Експерти на "Грийнпийс" събират водни проби по време на експедицията на остров Камчатка, Русия.
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Велко Ангелов

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Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на guadeloupe.11
    guadeloupe.11
    Рейтинг: 2113 Неутрално

    Шотландия и Ирландия, снимки 8 и 5.

  2. 2 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 855 Гневно

    Сн. 1 До редакцията! Откога Камчатка стана остров? Отново проверих в атласа, все още си е полуостров. Оправете си текста!

  3. 3 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 855 Гневно

    Сн. 8 - Красивата есен в Шотландия.

  4. 4 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6693 Неутрално

    Сн. 8 и 4.

  5. 5 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7714 Неутрално

    Сн. 4 и 8

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest




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