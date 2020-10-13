На живо Коронавирусът в България: рекорден брой починали и настанени в интензивни отделения (хронология) 07:43, 13 окт 20 / България 219
Peni NikolРейтинг: 6402 Неутрално
Снимки 7 и 5.
Боян ТаксировРейтинг: 1779 Неутрално
Две персони се люлеят,mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
две кифли нещо лигавеят,
две лодки по вълните се люлеят,
две корейки за селфи хубавеят.
Но пожарите си лумват пак,
без дори да дават знак,
а останалото са вариации,
на натрапени асоциации.
"Наука" проста, прозаична,
даже малко и комична.
Ефективна тя не е,
има негативно КаПеДе.
Но кой колкото си може,
от усмивки има нужда тоже :)
Затова през смях сега,
отново ще се произнеса,
Нито една.