 
Хора се возят на въртележка във Франкфурт, Германия.

© Reuters

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Хора се возят на въртележка във Франкфурт, Германия.
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Мъж с маска за лице минава покрай статуята на Джон Ленън в Ливърпул, Великобритания.
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Човек, облечен като Спайдърмен, е седнал до колона от таксиметрови автомобили, докато шофьорите им провеждат протест срещу приложения за превози като Uber, Cabify и Didi в Мексико Сити, Мексико.
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Посетителите снимат скулптурата "Land Genie" на художника Фам Тай Бинх, която е оформена като коронавирус, по време на художествена изложба в Vincom Center for Contemporary Art в Ханой, Виетнам.
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Риболовни лодки плават в Босфора на фона на залязващото слънце в Истанбул, Турция.
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Жена се разхожда по плажа в Оушънсайд, Калифорния, САЩ.
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Жена си прави селфи на поляна в парк в Ханам, Южна Корея.
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Посетители разглеждат скелета на алозавър, живял в Уайоминг преди повече от 150 милиона години, изложен от аукционна къща Drouot в Париж, Франция.
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Мъж, носещ защитна маска, докосва модели на TAAKK от Такуя Морикава, които са изложени на Седмицата на модата в Токио, Япония.
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Хора гасят пожар в планината Килиманджаро, Танзания.
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Фотографът Мохамед Асад заснема палестински риболовец, който държи риба на копие под вода в Средиземно море край бреговете на ивица Газа.
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Велко Ангелов

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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6402 Неутрално

    Снимки 7 и 5.

  2. 2 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1779 Неутрално

    Две персони се люлеят,
    две кифли нещо лигавеят,
    две лодки по вълните се люлеят,
    две корейки за селфи хубавеят.

    Но пожарите си лумват пак,
    без дори да дават знак,
    а останалото са вариации,
    на натрапени асоциации.

    "Наука" проста, прозаична,
    даже малко и комична.
    Ефективна тя не е,
    има негативно КаПеДе.
    Но кой колкото си може,
    от усмивки има нужда тоже :)

    Затова през смях сега,
    отново ще се произнеса,

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg




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