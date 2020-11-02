Фотогалерия: Спасете вируса от Бойко, че ще го зарази с корупция, и още комикси

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Михаил Стоянов
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сега не е време за тъпи карикатури! Събирайте се в ръце ! Какво още ни трябва за да се стреснем ?. Дано не земен трус над цяла България като в Турция ! Глупаци ! / дано някой не се е обидил много / !
До коментар [#1] от "doroteus":Не. Всеки мисли, че става дума за другите.
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doroteusРейтинг: 1914 Неутрално
Сега не е време за тъпи карикатури! Събирайте се в ръце ! Какво още ни трябва за да се стреснем ?. Дано не земен трус над цяла България като в Турция ! Глупаци ! / дано някой не се е обидил много / !
Костадин ИвановРейтинг: 2787 Разстроено
До коментар [#1] от "doroteus":Еретик
Не. Всеки мисли, че става дума за другите.