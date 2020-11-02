Фотогалерия: Спасете вируса от Бойко, че ще го зарази с корупция, и още комикси

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Михаил Стоянов

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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на doroteus
    doroteus
    Рейтинг: 1914 Неутрално

    Сега не е време за тъпи карикатури! Събирайте се в ръце ! Какво още ни трябва за да се стреснем ?. Дано не земен трус над цяла България като в Турция ! Глупаци ! / дано някой не се е обидил много / !

  2. 2 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 2787 Разстроено

    До коментар [#1] от "doroteus":

    Не. Всеки мисли, че става дума за другите.

    Еретик




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