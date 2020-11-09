Фотогалерия: Обръчите станаха чекмеджета и още комикси

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Георги Пауновски

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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на nij50393132
    nij50393132
    Рейтинг: 588 Неутрално

    Много точно, гербаджиите пак ще изохкат!

  2. 2 Профил на Dariya Koleva
    Dariya Koleva
    Рейтинг: 2149 Неутрално

    Комикс 10
    След изборите в САЩ се убедихме, че само гласуване лично в избирателна секция е демократично. Избори по пощата са ноу гоу!





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