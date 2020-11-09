Фотогалерия: Обръчите станаха чекмеджета и още комикси

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Георги Пауновски
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Много точно, гербаджиите пак ще изохкат!
Комикс 10След изборите в САЩ се убедихме, че само гласуване лично в избирателна секция е демократично. Избори по пощата са ноу гоу!
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nij50393132Рейтинг: 588 Неутрално
Много точно, гербаджиите пак ще изохкат!
Dariya KolevaРейтинг: 2149 Неутрално
Комикс 10
След изборите в САЩ се убедихме, че само гласуване лично в избирателна секция е демократично. Избори по пощата са ноу гоу!