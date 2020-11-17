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Фотогалерия: Световните снимки на деня - 17 ноември

Хора с маски минават покрай повреден знак във Франкфурт, Германия, който призовава да се носят предпазни средства в определен часови диапазон. В редица градове на страната периодично има протести срещу ограничителните мерки.