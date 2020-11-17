Фотогалерия: Световните снимки на деня - 17 ноември

 
Хора с маски минават покрай повреден знак във Франкфурт, Германия, който призовава да се носят предпазни средства в определен часови диапазон. В редица градове на страната периодично има протести срещу ограничителните мерки.

© Reuters

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Хора с маски минават покрай повреден знак във Франкфурт, Германия, който призовава да се носят предпазни средства в определен часови диапазон. В редица градове на страната периодично има протести срещу ограничителните мерки.
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Юлия Лазарова

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Коментари (4)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7424 Неутрално

    Сн. 9 и 10

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  2. 2 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7552 Неутрално

    Сн. 4 и 9.

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6912 Неутрално

    Сн. 6 и тъжната библиотека-9.

  4. 4 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5320 Неутрално

    Сн.10 това не може да се види у нас





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