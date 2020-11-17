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Фотогалерия: Световните снимки на деня - 17 ноември
Хора с маски минават покрай повреден знак във Франкфурт, Германия, който призовава да се носят предпазни средства в определен часови диапазон. В редица градове на страната периодично има протести срещу ограничителните мерки.
neutРейтинг: 7424 Неутрално
Сн. 9 и 10In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
РосиРейтинг: 7552 Неутрално
Сн. 4 и 9.
Peni NikolРейтинг: 6912 Неутрално
Сн. 6 и тъжната библиотека-9.
pet_fireРейтинг: 5320 Неутрално
Сн.10 това не може да се види у нас