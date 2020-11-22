© Максим Караджов
Дневник
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Усещане йма зима йок.
Липсва само снежецьт..
Всичко ще си дойде на мястото.
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dedolibenРейтинг: 1649 Неутрално
Усещане йма зима йок."Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
GunnersРейтинг: 1935 Неутрално
Липсва само снежецьт..
Костадин ИвановРейтинг: 3091 Весело
Всичко ще си дойде на мястото.Еретик