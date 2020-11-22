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© Максим Караджов

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След топлата неделя преди седмица днес зимата напомни за себе си, макар и през слънчевите лъчи.
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Кадрите са направени по трасето над село Железница в посока Черни връх при хижа "Академика".
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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на dedoliben
    dedoliben
    Рейтинг: 1649 Неутрално

    Усещане йма зима йок.

    "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
  2. 2 Профил на Gunners
    Gunners
    Рейтинг: 1935 Неутрално

    Липсва само снежецьт..

  3. 3 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3091 Весело

    Всичко ще си дойде на мястото.

    Еретик




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