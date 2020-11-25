На живо Коронавирусът в България: частичен локдаун от петък, ще има направления за PCR тестове (хронология) 07:55, 25 ное 20 / България 221
РосиРейтинг: 7712 Неутрално
Сн. 1, 2 и 6.
Peni NikolРейтинг: 7154 Неутрално
Снимки 1 и 8.
neutРейтинг: 7712 Неутрално
Сн. 8 и 11In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
RealistРейтинг: 3057 Весело
Снимка 2, няма разлика между Пуяк 1 и Пуяк 2. Дори и в помилванията!Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
Dan BobРейтинг: 296 Неутрално
Сн. 8.
pet_fireРейтинг: 5411 Неутрално
Сн.1