 
На витрината на затворен магазин е нарисувано усмихнато лице в Болтън, Великобритания.

© Reuters

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На витрината на затворен магазин е нарисувано усмихнато лице в Болтън, Великобритания.
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Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва пуйка за Деня на благодарността в Белия дом във Вашингтон, САЩ.
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Израелски войник гони палестински демонстранти, които бягат от сълзотворен газ, изстрелян от израелските сили на протест срещу еврейските селища в долината Йордан в окупирания от Израел Западен бряг.
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Човек носи дърво във ферма за коледни елхи в Кийл, Стафордшър, Великобритания.
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Адвокат държи факла на протест, за да покаже подкрепа за търсещите убежище и да осъди полицейското насилие и неприветливата политика спрямо мигрантите във Франция, след като френската полиция разчисти нов мигрантски лагер в Париж.
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Играчки панда бяха поставени като арт инсталацията "Panda mie" от собственика на италиански ресторант, за да повишат осведомеността за влиянието на COVID-19 върху гастрономията във Франкфурт, Германия.
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Знак за социално дистанциране във ферма за коледни елхи в Кийл, Стафордшър, Великобритания.
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Коледни светлини пред Бранденбургската врата в Берлин, Германия.
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Работници демонтират коледни щандове в Берлин, Германия.
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Хора гледат репетицията на "Травиата" на Джузепе Верди. Операта на театър "Лисеу" отваря врати за публика от 500 души като символичен начин на протест, след като регионалното правителство на Каталуня намали достъпа до 30% от капацитета, за да ограничи разпространението на коронавирус в Барселона, Испания.
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Кадър от гробищния комплекс Pondok Ranggon в Джакарта, Индонезия.
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Юлия Лазарова

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Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7712 Неутрално

    Сн. 1, 2 и 6.

  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 7154 Неутрално

    Снимки 1 и 8.

  3. 3 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7712 Неутрално

    Сн. 8 и 11

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  4. 4 Профил на Realist
    Realist
    Рейтинг: 3057 Весело

    Снимка 2, няма разлика между Пуяк 1 и Пуяк 2. Дори и в помилванията!

    Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
  5. 5 Профил на Dan Bob
    Dan Bob
    Рейтинг: 296 Неутрално

    Сн. 8.

  6. 6 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5411 Неутрално

    Сн.1





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