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Велко Ангелов
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Сн.1 и 5
Сн.1 и 5До коментар [#1] от "pet_fire":И аз 🤗🎄
№3 - защо ли имах "предчувствие", че точно негърка ще му бие ваксина? Цирк. Нищо чудно да са му вкарали от разтвора за плацебо.
Снимки Номера5 и 11 за днес!
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pet_fireРейтинг: 5283 Неутрално
Сн.1 и 5
half truthРейтинг: 1983 Неутрално
Сн.1 и 5
До коментар [#1] от "pet_fire":
И аз 🤗🎄
gnp15648O82Рейтинг: Неутрално
№3 - защо ли имах "предчувствие", че точно негърка ще му бие ваксина? Цирк. Нищо чудно да са му вкарали от разтвора за плацебо.
bat_plamenРейтинг: 3942 Неутрално
Снимки Номера5 и 11 за днес!