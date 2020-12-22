 
Член на словенската пещерна спасителна асоциация, облечен като Дядо Коледа се катери по стъклената фасада на педиатрична болница в Любляна, Словения.

© Reuters

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Член на словенската пещерна спасителна асоциация, облечен като Дядо Коледа се катери по стъклената фасада на педиатрична болница в Любляна, Словения.
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Велко Ангелов

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Коментари (4)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5283 Неутрално

    Сн.1 и 5

  2. 2 Профил на half truth
    half truth
    Рейтинг: 1983 Неутрално


    Сн.1 и 5
    До коментар [#1] от "pet_fire":

    И аз 🤗🎄

  3. 3 Профил на gnp15648O82
    gnp15648O82
    Рейтинг: Неутрално

    №3 - защо ли имах "предчувствие", че точно негърка ще му бие ваксина? Цирк. Нищо чудно да са му вкарали от разтвора за плацебо.

  4. 4 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3942 Неутрално

    Снимки Номера5 и 11 за днес!





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