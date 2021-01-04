 
Петдневни лъвчета се забавляват в сафари-парка "Тайган" в Белогорск, Крим.

© Reuters

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Петдневни лъвчета се забавляват в сафари-парка "Тайган" в Белогорск, Крим.
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Рий Хан-на позира за снимки, преди да се подложи на пластична операция на носа в клиника в Сеул, Южна Корея. Краят на противоепидемичните мерки и отмяната на задължението за носене на маски вещае бум на пластичната хирургия в страната.
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Юлия Лазарова

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Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3968 Неутрално

    Снимка Номер 1 за днес!

  2. 2 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7530 Неутрално

    Сн. 1.

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6754 Неутрално

    Сн. 1.

  4. 4 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 885 Неутрално

    Сн. 1

  5. 5 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 2617 Неутрално

    КримНаш! ЛвиНаши!

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
  6. 6 Профил на nessarox
    nessarox
    Рейтинг: 1077 Весело

    твърдо сн. 1

    Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)




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