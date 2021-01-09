1/14
Фотогалерия: Ще остане ли Боливия без вода
Ледникът Туни в Боливия изчезва по-бързо, отколкото очакваха учените преди години. Това вероятно ще доведе до допълнителен недостиг на вода, който и сега измъчва столицата Ла Пас, която е само на 60 км от него.
edin drugiiРейтинг: 2599 Неутрално
Водата е проблем ,затова спешно да командироваме Ревизоро да въвежда ред там .
Костадин ИвановРейтинг: 3652 Неутрално
Ако не бяха апокалиптичните внушения, вероятно бих запитал: Колко ще ми струва една екскурзия дотам?Еретик
Андите са красиви.
lz2Рейтинг: 2666 Неутрално
Силно съм разтревожен и сън не мога да спя да ги мисля, дали боливийците ще останат без вода!ПравописА е поле за изява на неграмотните!
Шакир ЗуловРейтинг: 806 Разстроено
Ще ядат бахур от Лама.🐵Много съм прост