Фотогалерия: Ще остане ли Боливия без вода

 
Ледникът Туни в Боливия изчезва по-бързо, отколкото очакваха учените преди години. Това вероятно ще доведе до допълнителен недостиг на вода, който и сега измъчва столицата Ла Пас, която е само на 60 км от него.

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Ледникът Туни в Боливия изчезва по-бързо, отколкото очакваха учените преди години. Това вероятно ще доведе до допълнителен недостиг на вода, който и сега измъчва столицата Ла Пас, която е само на 60 км от него.
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Учени, които наблюдават Туни и други регионални ледници, заявиха пред Ройтерс, че широкият някога ледник се е смалил до само един квадратен километър.<br /><br />Те са изчислили, че ако това продължи, той ще изчезне през 2025 г.
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"Целият този сектор някога беше покрит с лед", казва д-р Едсън Рамирес, университетски глациолог. През голяма част от бившия път на ледника са останали само обезцветени скали, които не са виждани от векове.
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Бързо променящият се климат ускорява процеса, според боливийските учени.<br /><br />Проливните дъждове и сушата стават все по-чести, а планинските снегове са по-малко предвидими.<br /><br />Променящият се климат и бързо изчезващите ледници съвпаднаха и с преместването на много хора от провинцията към градовете на Боливия, казват изследователите, затруднявайки и без това непостоянните водоизточници.
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Йола Чоке, която отглежда киноа в град Виача, на около 25 км от град Ла Пас, казва, че реколтата и е пострадала.<br /><br />"Не е валяло от месеци, мисля, че това трябва да се дължи на климатичните промени, затова Пачамама (Майката Земя) се ядоса и не вали", казва тя на родния си език аймара.
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Междувременно Ел Алто, градската сестра на столицата Ла Пас, расте с приблизително 5% годишно.
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Докато популациите, разположени в подножието на Андите, не зависят изцяло от водата от високите андийски ледници в Боливия, планинският лед е подхранвал реки, използвани за напояване на култури и поне 20% от водоснабдяването на Ла Пас, казват учените.
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Юлия Лазарова

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на edin drugii
    edin drugii
    Рейтинг: 2599 Неутрално

    Водата е проблем ,затова спешно да командироваме Ревизоро да въвежда ред там .

  2. 2 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3652 Неутрално

    Ако не бяха апокалиптичните внушения, вероятно бих запитал: Колко ще ми струва една екскурзия дотам?
    Андите са красиви.

    Еретик
  3. 3 Профил на lz2
    lz2
    Рейтинг: 2666 Неутрално

    Силно съм разтревожен и сън не мога да спя да ги мисля, дали боливийците ще останат без вода!

    ПравописА е поле за изява на неграмотните!
  4. 4 Профил на Шакир Зулов
    Шакир Зулов
    Рейтинг: 806 Разстроено

    Ще ядат бахур от Лама.🐵

    Много съм прост




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