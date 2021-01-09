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Фотогалерия: Ще остане ли Боливия без вода

Ледникът Туни в Боливия изчезва по-бързо, отколкото очакваха учените преди години. Това вероятно ще доведе до допълнителен недостиг на вода, който и сега измъчва столицата Ла Пас, която е само на 60 км от него.