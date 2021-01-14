Снимка на деня: Преди 120 години тръгва първият трамвай в София

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Преди 120 г. в София е пуснат в движение първият трамвай - номер 13, от Централна жп гара по ул. "Граф Игнатиев" с обръщало при днешния площад "Славейков". Най-дългата трамвайна линия тогава е до Княжево и софиянци пътуват по нея, като си носят храна за излет в планината. Днес на площад "Александър Невски" бяха изложени превозни средства - реставрирани и последно поколение.
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Първият трамвай по линия 13 от Централна гара до ул. "Граф Игнатиев" тръгва точно в 10.00 ч на 14 януари 1901 г.
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В рамките на днешния ден са организирани и безплатни панорамни обиколки с част от изложените превозни средства – автобуси и ретро трамваи. Маршрутът на автобусите ще бъде от пл."Александър Невски" с часове на тръгване 11:30 ч и 14:00 ч. Маршрутът на ретро трамвая е от пл. "Възраждане" по ул. "Граф Игнатиев" до пл. "Журналист" и обратно. Часове на тръгване от пл. "Възраждане" са днес от 9:25 ч. и 11:55 ч., а на 17 януари (неделя) – 11.00 ч., 12.00 ч., 12.00 ч. Двата маршрута ще се пресичат на пл. "Възраждане" където ще има възможност за прекачване, за да се разгледат и двата вида ретро превозни средства.
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За тази година Столичната община планира да достави 25 трамвайни мотриси, 30 тролейбуса, 30 електробуса.
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Юлия Лазарова

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Коментари (6)
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  1. 1 Профил на victortrt
    victortrt
    Рейтинг: 644 Неутрално

    Ретро трамвай - добре, но ако ретро автобусът е Икарус - не, мерси. Нищо лично към марката, но ...

  2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5696 Неутрално

    До коментар [#1] от "victortrt":

    Икарус са легендарни и много качествени автобуси за времето си.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5696 Неутрално

    До коментар [#1] от "victortrt":

    Икарус са легендарни и много качествени автобуси за времето си.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5696 Неутрално

    ГЕРБ умишлено съсипват трамвайния транспорт в София.
    Жалко за столицата.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  5. 5 Профил на Лелка
    Лелка
    Рейтинг: 1132 Неутрално

    110 години трамвайната мрежа се разширява, но под мъдрото ръководство на компирната кметица и свитата автоталибани, вече над 10 години намалява.
    Което не пречи на столичаните в повече, но е неприемливо за софиянци. Ма Кой ли ги пита...

  6. 6 Профил на EU Fighter
    EU Fighter
    Рейтинг: 925 Неутрално

    Хахахах, ама още ли си карате с Икарус? Цивилизация, а? 😂😂😂





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