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Снимка на деня: Преди 120 години тръгва първият трамвай в София

Преди 120 г. в София е пуснат в движение първият трамвай - номер 13, от Централна жп гара по ул. "Граф Игнатиев" с обръщало при днешния площад "Славейков". Най-дългата трамвайна линия тогава е до Княжево и софиянци пътуват по нея, като си носят храна за излет в планината. Днес на площад "Александър Невски" бяха изложени превозни средства - реставрирани и последно поколение.