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Снимка на деня: Преди 120 години тръгва първият трамвай в София
Преди 120 г. в София е пуснат в движение първият трамвай - номер 13, от Централна жп гара по ул. "Граф Игнатиев" с обръщало при днешния площад "Славейков". Най-дългата трамвайна линия тогава е до Княжево и софиянци пътуват по нея, като си носят храна за излет в планината. Днес на площад "Александър Невски" бяха изложени превозни средства - реставрирани и последно поколение.
victortrtРейтинг: 644 Неутрално
Ретро трамвай - добре, но ако ретро автобусът е Икарус - не, мерси. Нищо лично към марката, но ...
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5696 Неутрално
До коментар [#1] от "victortrt":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Икарус са легендарни и много качествени автобуси за времето си.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5696 Неутрално
До коментар [#1] от "victortrt":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Икарус са легендарни и много качествени автобуси за времето си.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5696 Неутрално
ГЕРБ умишлено съсипват трамвайния транспорт в София.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Жалко за столицата.
ЛелкаРейтинг: 1132 Неутрално
110 години трамвайната мрежа се разширява, но под мъдрото ръководство на компирната кметица и свитата автоталибани, вече над 10 години намалява.
Което не пречи на столичаните в повече, но е неприемливо за софиянци. Ма Кой ли ги пита...
EU FighterРейтинг: 925 Неутрално
Хахахах, ама още ли си карате с Икарус? Цивилизация, а? 😂😂😂