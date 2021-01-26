© Reuters
Георги Кожухаров
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Като цяло фото-галерия, даваща минорно настроение
Пет, дванадесет.
Сн. 5.
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bat_plamenРейтинг: 4167 Неутрално
Като цяло фото-галерия, даваща минорно настроение
Vlado NikolovРейтинг: 3060 Неутрално
Пет, дванадесет.
Peni NikolРейтинг: 6847 Неутрално
Сн. 5.