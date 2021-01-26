 
Портрет на здравен работник в Сингапур.

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Портрет на здравен работник в Сингапур.
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Фермери се готвят за протест срещу новоприети закони, целящи либерализацията на селскостопанските пазари, в Ню Делхи, Индия.
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Индийските власти разрешиха в демонстрацията на фермерите да се включи и селскостопанска техника, въпреки че по замисъла на протестиращите акцията им съвпадна с честванията на Деня на републиката в индийската столица.
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Банер, окачен над пътна артерия, водеща към Капитолия във Вашингтон, призовава: "Изгонете фашистите".
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Пустият Йенски мост в Париж по време на вечерния час, действащ между 18 ч до 6 часа сутринта заради разпространението на коронавируса.
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Президентът на САЩ Джо Байдън на брифинг в Белия дом.
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Снежна вечер във Вашингтон, САЩ.
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Освежаващ душ след работния ден. Коломбо, Шри Ланка.
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Здравни работници застъпват в нощната смяна в болница в Джакарта, Индонезия.
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Рок групата The Flaming Lips направи концертите си безопасни за феновете си, така че гостите да не могат да се заразят с коронавирус.<br />Последното шоу на групата се състоя в Оклахома, САЩ, а музикантите и зрителите бяха напълно изолирани в надуваеми гигантски балони, които побират по трима души. Фотогалерия вижте <a href="https://www.dnevnik.bg/photos/2021/01/26/4167662_fotogaleriia_na_koncert_v_balon/">тук. </a>
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Ученичка с увреден слух в училище в Алепо, Сирия.
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Улица в Бейрут, Ливан по време на локдауна.
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Георги Кожухаров

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Коментари (3)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4167 Неутрално

    Като цяло фото-галерия, даваща минорно настроение

  2. 2 Профил на Vlado Nikolov
    Vlado Nikolov
    Рейтинг: 3060 Неутрално

    Пет, дванадесет.

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6847 Неутрално

    Сн. 5.





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