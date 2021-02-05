Снимка на деня: "Корупционен" Борисов на плакат в центъра на София

Варненският областен управител е продал почти декар от Морската градина 07:15, 05 фев 21 / България 99
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5265 Неутрално
Фандъкова бързо ще го премахнеИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5265 Неутрално
Фандъкова бързо ще го премахнеИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5265 Неутрално
Бойко трябва да свиква. Това го чака.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5265 Неутрално
Бойко трябва да свиква. Това го чака.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5265 Неутрално
Божков ще да го е поръчал!ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
ЛелкаРейтинг: 1173 Неутрално
Убавец! Да мине с джипката и да тури автограф!
xm...Рейтинг: 3291 Весело
Дадзибао!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5265 Неутрално
До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Плаката!!!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5265 Весело
Сега като започнат едни селвита!!!ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 6013 Весело
Комбинацията с табелата "ШАПКАР", е добро попадение!"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
TaigaРейтинг: 1260 Весело
И още ключови думи (няма нужда от снимка) - джип, Банкя, анцунг, магнолии, чекмеджета, пачки, Барселона, високо кръвно, скъсан менискус, футбол, ремонт на ремонта,"АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
sanvitoРейтинг: 469 Неутрално
Е тва му е предизборния плакат,
arnautskyРейтинг: 869 Весело
До коментар [#10] от "Незнайко в Слънчевия град":Keep it cool, keep it funny, keep on changing the world.
Това е точно до сградата на "Булгартабак" откъм Графа.
GOGOРейтинг: 72 Неутрално
Готвят Екатеринка Захариева за престолонаследник няма да го гледаме този палячо по телевизията след изборите...
Willy MesserschmittРейтинг: 2428 Неутрално
Коментарът става абсолютно безмислен след 8те поста на самовлюбеният "кмет" и лозунгите му.....До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
Крадливото ромчеРейтинг: 342 Неутрално
Най-накрая достоверен плакат на Баце.Комунистите са виновни!
БланшРейтинг: 3711 Неутрално
Това е един от съвременните предизборни плакати
дерибеевРейтинг: 3127 Неутрално
Разбира се нарушаването на закони и разпоредби е оправдано когато се бориш с Борисов. Затова с подобна креативност - 3% за водещия партньор в коалициятавсеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
MEMOРейтинг: 387 Неутрално
До коментар [#6] от "Лелка":
И да каже едно “Добре е бе”!
Боян ТаксировРейтинг: 2056 Неутрално
Който кал по Слънцето мята,mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
да знай, ще дойде време за разплата,
Господ забавя, но обаче,
накрая предателят много той ще плаче!
Слънцето живот ни дава,
дори животът то създава,
от джобовете си то вади,
тротоари, магистрали, естакади.
Трудно обаче гради се държава,
с това качество на матрияла,
само мрънка, завижда, и боботи,
вместо ръкави да запрята, да работи.
Корупция ли - черна завист, братя,
туй уви ни е съдбата,
все в чуждата паница ний надничаме,
вместо Родината си да обичаме!
РимРейтинг: 1740 Неутрално
Демократична България ще го възстанови! ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
koko65bgРейтинг: 920 Неутрално
Би трябвало да е със сменящи се снимки. Започва с тази и после продължава с чекмеджетата и спалнята.
kaiserРейтинг: 1391 Неутрално
Това акция на ДеБе ли е. Тези хора ще разберат ли някога как се прави предизборна кампания.
stedimРейтинг: 2291 Неутрално
Нали беше диктатор? Да очакваме ли разстрели?
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 6013 Весело
До коментар [#11] от "Taiga":"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
Забравяш най-важната дума: ДЖИПКА!
Луд ОбщественикРейтинг: 818 Неутрално
Красиво момиче на снимка 2 :)Удавете ги в сигнали: https://grajdanite.bg/home
hrx16647690Рейтинг: 334 Неутрално
Дали по Нова ТВ ще има репортаж за този плакат в центъра на София?
swy46682091Рейтинг: 309 Неутрално
Супер интелигентно изпълнение! Ще има невероятен ефект, над 100 процента.
Хората ще видят снимката и надписите на латиница и веднага ще се осъзнаят класово и до ден-два ще махнат корумпираните бивши комунисти и ще ги заменят с некорумпираните настоящи комунисти. Оставка, сега!
Благодарение на този плакат се очертава отлично бъдеще за България.