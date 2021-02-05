Снимка на деня: "Корупционен" Борисов на плакат в центъра на София

 
Плакат на премиера Бойко Борисов, на който пише "корупция", се появи на кръстовището между ул. "Граф Игнатиев" и бул. "Васил Левски".<br /><br />

© Велко Ангелов

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Плакат на премиера Бойко Борисов, на който пише "корупция", се появи на кръстовището между ул. "Граф Игнатиев" и бул. "Васил Левски".<br /><br />
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, 2242

Велко Ангелов

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Коментари (28)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5265 Неутрално

    Фандъкова бързо ще го премахне

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5265 Неутрално

    Фандъкова бързо ще го премахне

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5265 Неутрално

    Бойко трябва да свиква. Това го чака.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5265 Неутрално

    Бойко трябва да свиква. Това го чака.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5265 Неутрално

    Божков ще да го е поръчал!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  6. 6 Профил на Лелка
    Лелка
    Рейтинг: 1173 Неутрално

    Убавец! Да мине с джипката и да тури автограф!

  7. 7 Профил на xm...
    xm...
    Рейтинг: 3291 Весело

    Дадзибао!

  8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5265 Неутрално

    До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Плаката!!!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  9. 9 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5265 Весело

    Сега като започнат едни селвита!!!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  10. 10 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 6013 Весело

    Комбинацията с табелата "ШАПКАР", е добро попадение!

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  11. 11 Профил на Taiga
    Taiga
    Рейтинг: 1260 Весело

    И още ключови думи (няма нужда от снимка) - джип, Банкя, анцунг, магнолии, чекмеджета, пачки, Барселона, високо кръвно, скъсан менискус, футбол, ремонт на ремонта,

    "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
  12. 12 Профил на sanvito
    sanvito
    Рейтинг: 469 Неутрално

    Е тва му е предизборния плакат,

  13. 13 Профил на arnautsky
    arnautsky
    Рейтинг: 869 Весело

    До коментар [#10] от "Незнайко в Слънчевия град":


    Това е точно до сградата на "Булгартабак" откъм Графа.


    Keep it cool, keep it funny, keep on changing the world.
  14. 14 Профил на GOGO
    GOGO
    Рейтинг: 72 Неутрално

    Готвят Екатеринка Захариева за престолонаследник няма да го гледаме този палячо по телевизията след изборите...

  15. 15 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 2428 Неутрално

    Коментарът става абсолютно безмислен след 8те поста на самовлюбеният "кмет" и лозунгите му.....

    До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
  16. 16 Профил на Крадливото ромче
    Крадливото ромче
    Рейтинг: 342 Неутрално

    Най-накрая достоверен плакат на Баце.

    Комунистите са виновни!
  17. 17 Профил на Бланш
    Бланш
    Рейтинг: 3711 Неутрално

    Това е един от съвременните предизборни плакати

  18. 18 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3127 Неутрално

    Разбира се нарушаването на закони и разпоредби е оправдано когато се бориш с Борисов. Затова с подобна креативност - 3% за водещия партньор в коалицията

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  19. 19 Профил на MEMO
    MEMO
    Рейтинг: 387 Неутрално

    До коментар [#6] от "Лелка":

    И да каже едно “Добре е бе”!

  20. 20 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 2056 Неутрално

    Който кал по Слънцето мята,
    да знай, ще дойде време за разплата,
    Господ забавя, но обаче,
    накрая предателят много той ще плаче!

    Слънцето живот ни дава,
    дори животът то създава,
    от джобовете си то вади,
    тротоари, магистрали, естакади.

    Трудно обаче гради се държава,
    с това качество на матрияла,
    само мрънка, завижда, и боботи,
    вместо ръкави да запрята, да работи.

    Корупция ли - черна завист, братя,
    туй уви ни е съдбата,
    все в чуждата паница ний надничаме,
    вместо Родината си да обичаме!


    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
  21. 21 Профил на Рим
    Рим
    Рейтинг: 1740 Неутрално

    Фандъкова бързо ще го премахне
    —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА


    Демократична България ще го възстанови!

    ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
  22. 22 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 920 Неутрално

    Би трябвало да е със сменящи се снимки. Започва с тази и после продължава с чекмеджетата и спалнята.

  23. 23 Профил на kaiser
    kaiser
    Рейтинг: 1391 Неутрално

    Това акция на ДеБе ли е. Тези хора ще разберат ли някога как се прави предизборна кампания.

  24. 24 Профил на stedim
    stedim
    Рейтинг: 2291 Неутрално

    Нали беше диктатор? Да очакваме ли разстрели?

  25. 25 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 6013 Весело

    До коментар [#11] от "Taiga":

    Забравяш най-важната дума: ДЖИПКА!

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  26. 26 Профил на Луд Общественик
    Луд Общественик
    Рейтинг: 818 Неутрално

    Красиво момиче на снимка 2 :)

    Удавете ги в сигнали: https://grajdanite.bg/home
  27. 27 Профил на hrx16647690
    hrx16647690
    Рейтинг: 334 Неутрално

    Дали по Нова ТВ ще има репортаж за този плакат в центъра на София?

  28. 28 Профил на swy46682091
    swy46682091
    Рейтинг: 309 Неутрално

    Супер интелигентно изпълнение! Ще има невероятен ефект, над 100 процента.

    Хората ще видят снимката и надписите на латиница и веднага ще се осъзнаят класово и до ден-два ще махнат корумпираните бивши комунисти и ще ги заменят с некорумпираните настоящи комунисти. Оставка, сега!

    Благодарение на този плакат се очертава отлично бъдеще за България.





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