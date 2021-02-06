Фотогалерия: Любов и кънките

 
Баба, живееща сама на брега на прочутото Байкалско езеро, е запазила страстта си към кънките през целия си живот и продължава сега, на 79 години.<br /><br />Любов Мореходова кара всеки ден по леда леда, плътно завързвайки кънки, приблизително на същата възраст като нея, за филцови ботуши.

© Reuters

увеличи
Баба, живееща сама на брега на прочутото Байкалско езеро, е запазила страстта си към кънките през целия си живот и продължава сега, на 79 години.<br /><br />Любов Мореходова кара всеки ден по леда леда, плътно завързвайки кънки, приблизително на същата възраст като нея, за филцови ботуши.
виж повече
Баща й Николай Мореходов ѝ прави кънки от трион и парчета дърво, когато е била дете.<br /><br />Семейството на Мореходова живеело край езерото и било естествено децата да се пързалят до училище, вместо да бродят из дебел сняг, разказва тя.
виж повече
Жената, която цял живот е работила в завод за тежки машини, сега живее сама и поддържа малко домакинство с няколко крави.
виж повече
Домашните животни са другата причина Мореходова да кара кънки, тъй като трябва да минава през езерото, за да проследи добитъка си.
виж повече
По повод името си Мореходова казва, че любовта е едно от ключовите неща в живота й.<br /><br />"Обичам живота, природата и всичко. На първо място обичам хората", казва тя, преди да се плъзне по блестящата повърхност на Байкал.
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
, 914

Юлия Лазарова

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Фотогалерия: Спасители на кучета

Фотогалерия: Спасители на кучета

виж повече
Фотогалерия: Световните снимки на деня - 5 февруари

Фотогалерия: Световните снимки на деня - 5 февруари

виж повече
Снимка на деня: "Корупционен" Борисов на плакат в центъра на София

Снимка на деня: "Корупционен" Борисов на плакат в центъра на София

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: Спасители на кучета

Фотогалерия: Спасители на кучета

виж повече
Сини раци

Сини раци

виж повече
Фотогалерия: Любов и кънките

Фотогалерия: Любов и кънките

виж повече
Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Крадливото ромче
    Крадливото ромче
    Рейтинг: 397 Неутрално

    Този репортаж, беше излъчен по Дойче веле преди повече от две или три години!

    Комунистите са виновни!
  2. 2 Профил на pamela
    pamela
    Рейтинг: 2863 Неутрално

    И се справя на тази възраст сама с толкова работа! Удивително!

  3. 3 Профил на Таралеж
    Таралеж
    Рейтинг: 2854 Неутрално

    Бабето е желязно!

  4. 4 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5632 Неутрално

    Мореходова, хубава фамилия която и подхожда на карането на кънки по езерото

  5. 5 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 2316 Неутрално

    Този репортаж, беше излъчен по Дойче веле преди повече от две или три години!
    —цитат от коментар 1 на Крадливото ромче

    +
    Всъщност новината е от 24.12.2020 с хубаво видео за баба Люба!
    https://www.dw.com/en/the-babushka-from-lake-baikal/av-56031652

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  6. 6 Профил на Plamen Shopov
    Plamen Shopov
    Рейтинг: 756 Неутрално

    Само дето,няма как да се пързаля всеки ден, целогодишно!Ами Байкал не е постоянно замръзнал.Иначе,браво на бабето!





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.