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Фотогалерия: Любов и кънките
Баба, живееща сама на брега на прочутото Байкалско езеро, е запазила страстта си към кънките през целия си живот и продължава сега, на 79 години.
Любов Мореходова кара всеки ден по леда леда, плътно завързвайки кънки, приблизително на същата възраст като нея, за филцови ботуши.
Крадливото ромчеРейтинг: 397 Неутрално
Този репортаж, беше излъчен по Дойче веле преди повече от две или три години!Комунистите са виновни!
pamelaРейтинг: 2863 Неутрално
И се справя на тази възраст сама с толкова работа! Удивително!
ТаралежРейтинг: 2854 Неутрално
Бабето е желязно!
pet_fireРейтинг: 5632 Неутрално
Мореходова, хубава фамилия която и подхожда на карането на кънки по езерото
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 2316 Неутрално
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Всъщност новината е от 24.12.2020 с хубаво видео за баба Люба!
https://www.dw.com/en/the-babushka-from-lake-baikal/av-56031652 Libertarianism is just anarchy for rich people
Plamen ShopovРейтинг: 756 Неутрално
Само дето,няма как да се пързаля всеки ден, целогодишно!Ами Байкал не е постоянно замръзнал.Иначе,браво на бабето!