1/9

Фотогалерия: Любов и кънките

Баба, живееща сама на брега на прочутото Байкалско езеро, е запазила страстта си към кънките през целия си живот и продължава сега, на 79 години.

Любов Мореходова кара всеки ден по леда леда, плътно завързвайки кънки, приблизително на същата възраст като нея, за филцови ботуши.