Фотогалерия: Световните снимки на деня - 17 март 2021 г.

 
Огромна пясъчна рисунка на плаж в Whitby Beach, нарисувана от художника Джейми Уардли, за да насочи вниманието на общността към климатичните промени.

© Reuters

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Огромна пясъчна рисунка на плаж в Whitby Beach, нарисувана от художника Джейми Уардли, за да насочи вниманието на общността към климатичните промени.
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Ято птици над плаж в Блекпул, Великобритания.
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Момиченце държи плакат по време на протест срещу насилието от полицията в Дъблин, Ирландия.
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Древни остриета от стрели и копия, снимани по време на пресконференция в Йерусалим.
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Антиправителствените протести в Мианма продължават.
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Мъж носи на гърба си монитор на улица в Шанхай, Китай.
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Георги Кожухаров

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Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4231 Неутрално

    Снимка Номер 2 за днес!

  2. 2 Профил на Бланш
    Бланш
    Рейтинг: 5367 Неутрално

    Снимка 1.

  3. 3 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7859 Неутрално

    Сн. 1, 2 ,6.

  4. 4 Профил на Hristov
    Hristov
    Рейтинг: 1279 Неутрално

    6, но като цяло куца галерия днес.

    Sic transit gloria mundi
  5. 5 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6585 Неутрално

    Снимки 1 и 2.





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