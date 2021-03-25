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Снимка на деня: Огромен кораб заседна в Суецкия канал
Суецкият канал е блокиран трети ден заради заседнал кораб., съобщи "Ройтерс".
Продължават опитите 400-метровия плавателен съд да бъде изваден от плитчините. Операцията обаче е затруднена от ветровитото време и огромния размер на кораба.
През Суецкия канал преминава около 12% от световната търговия.
dma12587967Рейтинг: 1243 Неутрално
това е идиотска насерация
pet_fireРейтинг: 5404 Неутрално
Нали вчера заседна
Jalis IronhammerРейтинг: 1313 Весело
Багера геройски се бори.Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
Както се очакваше снимките се оказаха с голям МЕМЕ потенциал.
🙂
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4939 Неутрално
Дано успеят да го освободят. Загубите са огромни.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
vassilunРейтинг: 4421 Неутрално
Лоцманът плаче за уволнение!
karabastunРейтинг: 9087 Весело
До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":[email protected]
Ако го няма ГЕРБ, корабите видя ли как засядат:)
karabastunРейтинг: 9087 Весело
До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":[email protected]
Във Варна не засядат:)
До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5935 Неутрално
Силният вятър го е забил в пясъка и продължава да го натиска. Така казаха "по телевизора"."Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев