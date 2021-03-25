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Снимка на деня: Огромен кораб заседна в Суецкия канал

Суецкият канал е блокиран трети ден заради заседнал кораб., съобщи "Ройтерс".

Продължават опитите 400-метровия плавателен съд да бъде изваден от плитчините. Операцията обаче е затруднена от ветровитото време и огромния размер на кораба.

През Суецкия канал преминава около 12% от световната търговия.