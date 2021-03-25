Снимка на деня: Огромен кораб заседна в Суецкия канал

 
Суецкият канал е блокиран трети ден заради заседнал кораб., съобщи "Ройтерс".<br /><br />Продължават опитите 400-метровия плавателен съд да бъде изваден от плитчините. Операцията обаче е затруднена от ветровитото време и огромния размер на кораба.<br /><br />През Суецкия канал преминава около 12% от световната търговия.

© Reuters

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Суецкият канал е блокиран трети ден заради заседнал кораб., съобщи "Ройтерс".<br /><br />Продължават опитите 400-метровия плавателен съд да бъде изваден от плитчините. Операцията обаче е затруднена от ветровитото време и огромния размер на кораба.<br /><br />През Суецкия канал преминава около 12% от световната търговия.
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, 394

Юлия Лазарова

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Коментари (8)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на dma12587967
    dma12587967
    Рейтинг: 1243 Неутрално

    това е идиотска насерация

  2. 2 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5404 Неутрално

    Нали вчера заседна

  3. 3 Профил на Jalis Ironhammer
    Jalis Ironhammer
    Рейтинг: 1313 Весело

    Багера геройски се бори.
    Както се очакваше снимките се оказаха с голям МЕМЕ потенциал.
    🙂

    Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4939 Неутрално

    Дано успеят да го освободят. Загубите са огромни.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  5. 5 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4421 Неутрално

    Лоцманът плаче за уволнение!

  6. 6 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 9087 Весело

    До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Ако го няма ГЕРБ, корабите видя ли как засядат:)

    [email protected]
  7. 7 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 9087 Весело

    До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Във Варна не засядат:)
    До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":

    [email protected]
  8. 8 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5935 Неутрално

    Силният вятър го е забил в пясъка и продължава да го натиска. Така казаха "по телевизора".

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев




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