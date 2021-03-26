Фотогалерия: Световните снимки на деня - 26 март 2021 г.

 
Хора се радват на залез в парк в Мадрид, Испания.

© Reuters

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Хора се радват на залез в парк в Мадрид, Испания.
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Австриецът Даниел Хюбер по време на участието си в Световната купа по ски скокове в Словения.
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Жена върви под мост в Манхатън по време на гъста мъгла в Ню Йорк, САЩ.
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Дете с маска държи флаг на Източен Тюркестан по време на протест срещу посещението на китайския външен министър Уанг Йи в Истанбул, Турция.
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Служител показва на репортери творбата "Любовта е във въздуха" на уличния художник Банкси, която е част от изложбата "Банкси, шоуто в Брюксел", която ще представи творби на художника в Брюксел, Белгия.
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Циркови артисти провеждат протест на площад "Плебишито" срещу ограниченията, които са затворили цирковете поради пандемията от коронавирус в Неапол, Италия.
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Велко Ангелов

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Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6917 Неутрално

    Сн. 1.

  2. 2 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 2113 Неутрално

    1

  3. 3 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 3156 Неутрално

    Ми кво, напълно правилна си е галерийката. В САЩ само ужас до ужас. И многохилядна демонстрация за климата в Мадрид.

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
  4. 4 Профил на Дария Колев
    Дария Колев
    Рейтинг: 3788 Неутрално

    Залезът, обожавам залези!

  5. 5 Профил на Ганьо балканската фурийка
    Ганьо балканската фурийка
    Рейтинг: 8 Неутрално

    Ми кво, напълно правилна си е галерийката. В САЩ само ужас до ужас. И многохилядна демонстрация за климата в Мадрид.
    —цитат от коментар 3 на Един вампир броди из Европа


    Пък от рассийката ти - нито една. Там даже собствен фотоапарат ни моат да напраят.





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