Фотогалерия: Световните снимки на деня - 26 март 2021 г.

Три цитата, сочещи, че Борисов сякаш е бил на друга среща на лидерите на ЕС 13:19, 26 мар 21 / България 147
Peni NikolРейтинг: 6917 Неутрално
Сн. 1.
BiGman1Рейтинг: 2113 Неутрално
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Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 3156 Неутрално
Ми кво, напълно правилна си е галерийката. В САЩ само ужас до ужас. И многохилядна демонстрация за климата в Мадрид.Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
Дария КолевРейтинг: 3788 Неутрално
Залезът, обожавам залези!
Ганьо балканската фурийкаРейтинг: 8 Неутрално
Пък от рассийката ти - нито една. Там даже собствен фотоапарат ни моат да напраят.