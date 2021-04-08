Фотогалерия: Световните снимки на деня - 8 април 2021 г.

 
Лава се стича от нова пукнатина на вулкан в Исландия.

© Reuters

увеличи
Лава се стича от нова пукнатина на вулкан в Исландия.
виж повече
Жена подготвя витрината на магазин за дрехи преди планираното повторно отваряне в Ливърпул, Великобритания.
виж повече
Непълнолетни мигранти чакат да бъдат транспортирани от граничен патрул на САЩ, след като прекосили река Рио Гранде, идвайки от Мексико.
виж повече
Протестиращ е задържан от полицаи по време на политическа среща на крайнодясната партия VOX в Мадрид, Испания.
виж повече
Работник дезинфекцира фоайето на хотел, който се подготвя да се превърне в болница за пациенти, заболели от коронавирус, Каракас, Венецуела.
виж повече
Размирици в Белфаст, Северна Ирландия.
виж повече
Mъглива сутрин в Санкт Петербург, Русия.
виж повече
Лалета в градините Дескансо в Ла Канада Флинтридж, Калифорния.
виж повече
Овцете на кукловода Базил Туист са изложени преди представление за здравни работници от членовете на Нюйоркската филхармония, Ню Йорк, САЩ.
виж повече
Залез на слънцето от Малта.
виж повече
Корали се виждат в Мавриций.
виж повече
Жeна поставя бели панделки пред здравното министерство в Асунсион в памет на хора, починали от пандемията от коронавирус (COVID-19), Парагвай.
виж повече
, 335

Велко Ангелов

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Снимка на деня: С огън срещу студа - винари от Франция спасяват лозята

Снимка на деня: С огън срещу студа - винари от Франция спасяват лозята

виж повече
Фотогалерия: Световните снимки на деня - 7 април

Фотогалерия: Световните снимки на деня - 7 април

виж повече
Фотогалерия: Световните снимки на деня - 6 април

Фотогалерия: Световните снимки на деня - 6 април

виж повече

Топ галерии

Снимка на деня: С огън срещу студа - винари от Франция спасяват лозята

Снимка на деня: С огън срещу студа - винари от Франция спасяват лозята

виж повече
Фотогалерия: Световните снимки на деня - 8 април 2021 г.

Фотогалерия: Световните снимки на деня - 8 април 2021 г.

виж повече
Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 976 Неутрално

    Сн. 1 и 10, и овцете от сн. 9.

  2. 2 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5437 Неутрално

    Сн.11

  3. 3 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1141 Неутрално

    Сн 11

  4. 4 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6736 Неутрално

    Снимки 1, 10 и 11.

  5. 5 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 1080 Весело

    Такси, ако не се изсереш и под тази галерия, не си истински траверс!
    😂😂😂💐🎊👠👠👗

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.