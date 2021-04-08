Фотогалерия: Световните снимки на деня - 8 април 2021 г.

На живо След изборите: Борисов обяви, че няма да е депутат, напрежение в "Изправи се! Мутри вън!" (хронология) 08:10, 08 апр 21 / Избори 2021 419
ikar_01Рейтинг: 976 Неутрално
Сн. 1 и 10, и овцете от сн. 9.
pet_fireРейтинг: 5437 Неутрално
Сн.11
koko65bgРейтинг: 1141 Неутрално
Сн 11
Peni NikolРейтинг: 6736 Неутрално
Снимки 1, 10 и 11.
venci4Рейтинг: 1080 Весело
Такси, ако не се изсереш и под тази галерия, не си истински траверс!Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
😂😂😂💐🎊👠👠👗