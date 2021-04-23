 
Работници почистват река Пинейрос в Сао Пауло, Бразилия.

© Reuters

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Работници почистват река Пинейрос в Сао Пауло, Бразилия.
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Снимка, направена с дрон, на крематориум за жертви на COVID-19 в Ню Делхи, Индия. Индия се опитва да се справи с нов рекорд на заразени - погребалните служби не смогват и се наложи да опитва да решава проблемите с масова кремация. "Ройтерс" пише, че във вторник само на едно място в Делхи са кремирани 78 души. Днес новозаразените надхвърлиха 314 хил. души.
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Мъж храни папагал в парк в Лондон, Великобритания.
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Коне пасат на ливада в затворен жилищен комплекс в Прага, Чехия.
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Сблъсъци между палестински протестиращи и израелската полиция в Йерусалим.
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Пациент лекуващ се от COVID-19, в най-голямата болница за пациенти с това заболяване в Ню Делхи, Индия.
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Момент от военно учение в подразделение Панделтън, Калифорния, САЩ.
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Петъчна молитва в джамия в Джакарта, Индонезия.
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Екипаж на NASA преди изстрелването към международната космическа станция.
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Собственик на ресторант се подготвя за официалното отваряне на заведенията в Италия, след падането на мерките за ограничение на разпространението на COVID-19.
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Георги Кожухаров

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Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7904 Неутрално

    Сн. 3,4 и 10.

  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6872 Неутрално

    Сн. 10.

  3. 3 Профил на Realist
    Realist
    Рейтинг: 3114 Неутрално

    11, четирима щастливци, двама американци, европеец (французин) и японец!

    Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
  4. 4 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5509 Неутрално

    Сн.3

  5. 5 Профил на Боян Таксиров
    Боян Таксиров
    Рейтинг: 1704 Неутрално

    Папагал към храна лети,
    дали го хранят да мълчи?
    Конете волно ли пасат,
    щом в комплекс затворен те стоят?

    В Йерусалим дори сама жена,
    се бори за своя дом и своите права.
    А САЩ дали се готвят за война,
    може пък скоро да разберем това.

    Таз джамия магнетична,
    май е леко футуристична.
    Дали Аллах е техен Бог,
    или Робокоп?

    Някой пак потъва като гюле,
    е ние НЕ.

    Тъжно гледа малък котаран,
    защото в клетка е наврян.
    4 астронавта за космоса готови,
    числото 4 успех ли носи или тегоби?

    Ресторант след Ковида отваря,
    той се бори за да оцелява.
    Е, това не е нашата борба,
    Затова викаме,

    Нито една.

    mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg




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