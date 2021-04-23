"Неотложен разход": кабинетът "Борисов" е отпуснал 5 млн. лв. за изкуствен остров край Варна 07:01, 23 апр 21 / България 155
РосиРейтинг: 7904 Неутрално
Сн. 3,4 и 10.
Peni NikolРейтинг: 6872 Неутрално
Сн. 10.
RealistРейтинг: 3114 Неутрално
11, четирима щастливци, двама американци, европеец (французин) и японец!Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
pet_fireРейтинг: 5509 Неутрално
Сн.3
Боян ТаксировРейтинг: 1704 Неутрално
Папагал към храна лети,mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
дали го хранят да мълчи?
Конете волно ли пасат,
щом в комплекс затворен те стоят?
В Йерусалим дори сама жена,
се бори за своя дом и своите права.
А САЩ дали се готвят за война,
може пък скоро да разберем това.
Таз джамия магнетична,
май е леко футуристична.
Дали Аллах е техен Бог,
или Робокоп?
Някой пак потъва като гюле,
е ние НЕ.
Тъжно гледа малък котаран,
защото в клетка е наврян.
4 астронавта за космоса готови,
числото 4 успех ли носи или тегоби?
Ресторант след Ковида отваря,
той се бори за да оцелява.
Е, това не е нашата борба,
Затова викаме,
Нито една.