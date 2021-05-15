Фотогалерия: в Хонконг купуват костенурки, за да ги "освободят"

 
В дренажен басейн в близост до популярно туристическо място в провинциалния квартал Тай По в Хонконг група доброволци търсят в калната вода десетки костенурки, оставени там от граждани.<br /><br />С мрежи и ръкавици, търсят под мътната повърхност, за да извадят червеноухи костенурки, които хората пускат в дивата природа като "освобождаване от милост".

© Reuters

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В дренажен басейн в близост до популярно туристическо място в провинциалния квартал Тай По в Хонконг група доброволци търсят в калната вода десетки костенурки, оставени там от граждани.<br /><br />С мрежи и ръкавици, търсят под мътната повърхност, за да извадят червеноухи костенурки, които хората пускат в дивата природа като "освобождаване от милост".
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Традицията се корени в будистката вяра, че освобождаването на животни носи късмет. Но много животни са умишлено уловени и продадени, за да бъдат освободени, казват експерти по животните, докато костенурките често се нараняват или дори умират, след като бъдат пуснати.
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Хиляди животни са засегнати всяка година, а вероятно ще се увеличат около рождения ден на Буда на 19 май, казват експерти по опазването на природата.
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Шон Лай, който управлява хонгконгската група за изоставени костенурки, разказва, че неговите доброволци са спасили над 60 ранени костенурки в домовете си през последните месеци.<br /><br />"Хонконг е изправен пред сериозен проблем от хората, които милосърдно освобождават костенурките. Много религиозни поклонници биха купили голямо количество костенурки и ще ги пуснат в реки, потоци, плажове и провинциални паркове", казва Лай пред Ройтерс.
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Животните, които често са пускани от милост в Хонконг, включват жаби, насекоми, малки птици и риби, разказва Пол Кроу, старши служител по опазване във фермата и ботаническата градина Kadoorie, която работи за опазването на видовете и възстановяването на екосистемите в Хонконг и Южен Китай.<br /><br />''Има множество рискове за екосистемата на Хонконг, тъй като приемането на чужди животни в чужда среда може да навреди силно на екосистемата.''
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Червеноухите костенурки, които обикновено се изхвърлят във водните канали на града, не са местни и произхождат от Съединените щати.<br /><br />"Те са носители на потенциални болести, бактерии, вируси, паразити от други страни и се изхвърлят без скрининг или без някакво отчитане на риска за общественото здраве," казва той.
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Отделът по земеделие и рибарство на Хонконг обяви, че макар освобождаването от милост да не е незаконно, то може да навреди на хуманното отношение към животните и да разпространи болести. Ако практиката причинява ненужно страдание на животните, тя може също да наруши градското законодателство за предотвратяване на жестокост към животните.
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Хонконгската будистка асоциация не оправдава освобождаването на животни и казва, че някои "неподходящи практики" са причинили физическа вреда на животните, застрашават екологичния баланс и водят до неблагоприятни критики.
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"Надяваме се, че повече хора могат да разберат, че традиционният начин на освобождаване от милост не е единственият начин да се помогне на животните", се казва в изявление, като се препоръчват алтернативи като "възприемане на вегетариански начин на живот и защита и подобряване на местообитанията на дивата природа".
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За да помогне на спасените костенурки, групата в Хонконг провежда събития, на които хората могат да осиновят животните.<br /><br />Но не всички освободени от милост животни оцеляват, за да бъдат спасени.<br /><br />Лай казва, че 28 от над 80 костенурки, които групата му е открила тази година, са намерени мъртви.
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Юлия Лазарова

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Коментари (3)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Тошо Кочев
    Тошо Кочев
    Рейтинг: 1512 Любопитно

    А ние купуваме гласове от 20 до 50 лева,плюс едно пиле на "Градус"!🥳🦜👍

    Много съм прост
  2. 2 Профил на Дария Колев
    Дария Колев
    Рейтинг: 5797 Неутрално

    Аз си помислих, че наистина ги купуват, за да ги пуснат обратно в природата, а то било будистки обичай!

    Впрочем китайската сонда кацна на Марс!

  3. 3 Профил на Бланш
    Бланш
    Рейтинг: 4885 Неутрално

    Някой пуснал сигнал за лов. Съжалявам, падам си по сините води.





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