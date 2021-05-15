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Фотогалерия: в Хонконг купуват костенурки, за да ги "освободят"
В дренажен басейн в близост до популярно туристическо място в провинциалния квартал Тай По в Хонконг група доброволци търсят в калната вода десетки костенурки, оставени там от граждани.
С мрежи и ръкавици, търсят под мътната повърхност, за да извадят червеноухи костенурки, които хората пускат в дивата природа като "освобождаване от милост".
Тошо КочевРейтинг: 1512 Любопитно
А ние купуваме гласове от 20 до 50 лева,плюс едно пиле на "Градус"!🥳🦜👍Много съм прост
Дария КолевРейтинг: 5797 Неутрално
Аз си помислих, че наистина ги купуват, за да ги пуснат обратно в природата, а то било будистки обичай!
Впрочем китайската сонда кацна на Марс!
БланшРейтинг: 4885 Неутрално
Някой пуснал сигнал за лов. Съжалявам, падам си по сините води.