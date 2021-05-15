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Фотогалерия: в Хонконг купуват костенурки, за да ги "освободят"

В дренажен басейн в близост до популярно туристическо място в провинциалния квартал Тай По в Хонконг група доброволци търсят в калната вода десетки костенурки, оставени там от граждани.

С мрежи и ръкавици, търсят под мътната повърхност, за да извадят червеноухи костенурки, които хората пускат в дивата природа като "освобождаване от милост".