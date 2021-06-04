Фотогалерия: Световните снимки на деня - 4 юни

 
Работник хвърля сол върху овча кожа на пазар в Наджаф, Ирак.

© Reuters

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Работник хвърля сол върху овча кожа на пазар в Наджаф, Ирак.
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Георги Кожухаров

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Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Hristov
    Hristov
    Рейтинг: 2258 Неутрално

    Този път , като Таксиров..Нито една.

    Sic transit gloria mundi
  2. 2 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3298 Неутрално

    Кофти дрехи за тичане е избрал този от снимка 10.

    Еретик
  3. 3 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5475 Неутрално

    Слабичка фотогалерия днес

  4. 4 Профил на Дария Колев
    Дария Колев
    Рейтинг: 5619 Любопитно

    Този път , като Таксиров..Нито една.
    —цитат от коментар 1 на Hristov


    Снимка 1!

    Уморен си нещо Христов?

  5. 5 Профил на putinxujlo
    putinxujlo
    Рейтинг: 2516 Весело

    Посеители на Международния икономически форум в Санкт Петербург, Русия. сн # 5
    ▪️▪️▪️▪️▪️

    Колко интересно:) Икономика няма, а форум има:))))

    "Чуждестранен агент"




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