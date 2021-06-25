Фотогалерия: Торнадо разруши части от селища в Чехия

© Reuters
Георги Кожухаров
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Това наистина си е сериозно опустошение - жертвите е могло да бъдат многократно повече...
За съжаление именно промените в климата предизвикани от човека, водят до такива нетипични природни бедствия.
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jazzdevilРейтинг: 1754 Неутрално
Това наистина си е сериозно опустошение - жертвите е могло да бъдат многократно повече...
АндерсенРейтинг: 609 Разстроено
За съжаление именно промените в климата предизвикани от човека, водят до такива нетипични природни бедствия.