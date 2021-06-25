 
Торнадо със скорост на вятъра в него над 330 км/ч премина през няколко града в южната част на Чехия в четвъртък привечер.

© Reuters

увеличи
Торнадо със скорост на вятъра в него над 330 км/ч премина през няколко града в южната част на Чехия в четвъртък привечер.
виж повече
В два района е имало и градушка с размерите на топки за тенис.
виж повече
Поне трима са загиналите, десетки са ранените, няма данни за пострадали български граждани.
виж повече
Според чешката телевизия "масови" щети има в 7 населени места.
виж повече
Представител на местната власт в Хруски каза, че половината градче е на практика изравнено със земята (снимката е от село Микулчице).
виж повече
Това е най-мощното подобно явления в модерната история на страната и първото торнадо от 2018 г. насам.
виж повече
виж повече
Град Моравска Нова Вес изглежда като бойно поле.
виж повече
виж повече
виж повече
виж повече
, 1295

Георги Кожухаров

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Снимка на деня: Ягодова луна над Ронда

Снимка на деня: Ягодова луна над Ронда

виж повече
Фотогалерия: Световните снимки на деня - 24 юни

Фотогалерия: Световните снимки на деня - 24 юни

виж повече
Снимка на деня: Еньовден в университетската ботаническа градина в София

Снимка на деня: Еньовден в университетската ботаническа градина в София

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: Торнадо разруши части от селища в Чехия

Фотогалерия: Торнадо разруши части от селища в Чехия

виж повече
Фотогалерия: Калтенщайн, паметник на жертви на нацисткия режим

Фотогалерия: Калтенщайн, паметник на жертви на нацисткия режим

виж повече
Снимка на деня: Ягодова луна над Ронда

Снимка на деня: Ягодова луна над Ронда

виж повече
Коментари (2)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на jazzdevil
    jazzdevil
    Рейтинг: 1754 Неутрално

    Това наистина си е сериозно опустошение - жертвите е могло да бъдат многократно повече...

  2. 2 Профил на Андерсен
    Андерсен
    Рейтинг: 609 Разстроено

    За съжаление именно промените в климата предизвикани от човека, водят до такива нетипични природни бедствия.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.