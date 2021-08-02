 
Тържества, отбелязващи годишнината от Варшавското въстание срещу нацистките окупатори от 1944 г. във Варшава, Полша.

© Reuters

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Тържества, отбелязващи годишнината от Варшавското въстание срещу нацистките окупатори от 1944 г. във Варшава, Полша.
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Водно конче, заснето по време на финала на конните състезания по крос кънтри на Олимпийските игри в Токио, Япония.
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Велко Ангелов

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на chicago514
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    Рейтинг: 3338 Неутрално

    Снимка-2.

  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 4487 Неутрално

    Снимки 8 и 10.

  3. 3 Профил на pet_fire
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    Рейтинг: 5047 Неутрално

    Сн.8

  4. 4 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7044 Неутрално

    Сн. 1 и 8.





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