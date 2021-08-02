© Reuters
Велко Ангелов
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Снимка-2.
Снимки 8 и 10.
Сн.8
Сн. 1 и 8.
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chicago514Рейтинг: 3338 Неутрално
Снимка-2.
Peni NikolРейтинг: 4487 Неутрално
Снимки 8 и 10.
pet_fireРейтинг: 5047 Неутрално
Сн.8
РосиРейтинг: 7044 Неутрално
Сн. 1 и 8.