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Велко Ангелов
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 1 ,2 и 6.
Снимка 2Един е еленът, другото да сърни!
Снимки 2, 5 и 6.
До коментар [#2] от "Полковник Паликъщов": Женският елен се нарича кошута.
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РосиРейтинг: 7020 Неутрално
Сн. 1 ,2 и 6.
Полковник ПаликъщовРейтинг: 3594 Неутрално
Снимка 2ДБ: Време е да спечелим България
Един е еленът, другото да сърни!
Peni NikolРейтинг: 4995 Неутрално
Снимки 2, 5 и 6.
myv33600855Рейтинг: 13 Неутрално
До коментар [#2] от "Полковник Паликъщов":
Женският елен се нарича кошута.