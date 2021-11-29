 
Вълни се разбиват в стената на кея при фара Сийъм по време на бурята "Аруен" в Източна Англия.

© Reuters

увеличи
Вълни се разбиват в стената на кея при фара Сийъм по време на бурята "Аруен" в Източна Англия.
виж повече
Елени в парка "Ричмънд", Лондон, Великобритания.
виж повече
Уличен артист се подготвя за представлението си в Стария град на Джакарта, Индонезия.
виж повече
В Берлин на годишна среща се събраха изпълнители на ролята на Дядо Коледа, обединени в предоставянето на услугата "Дядо Коледа под наем". Решението е тази година само ваксинирани Дядо Коледа да раздават подаръци.
виж повече
Кон на фона на вулкана Кумбре Виеха, който продължава да изригва, на Канарския остров Ла Палма, Испания.
виж повече
През снега. Пъртшир, Шотландия, Великобритания.
виж повече
В тайландската провинция Лопбури след двегодишно прекъсване заради пандемията беше възобновен традиционният Фестивал на маймуните.
виж повече
Стоманодобивен комбинат в Дака, Бангладеш.
виж повече
Продавач на платове на базара в Техеран, Иран.
виж повече
Гласоподаватели подготвят бюлетините си в избирателна секция в Тегусигалпа, Хондурас.
виж повече
, 618

Велко Ангелов

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Последни галерии

Фотогалерия: Коледната украса в Белия дом

Фотогалерия: Коледната украса в Белия дом

виж повече
Снимка на деня: Дълъг конвой и протест съпроводиха Саакашили до съда

Снимка на деня: Дълъг конвой и протест съпроводиха Саакашили до съда

виж повече
Фотогалерия: Проект "Светулка" иска да подобри условията за лечение на деца в България

Фотогалерия: Проект "Светулка" иска да подобри условията за лечение на деца в България

виж повече

Топ галерии

Фотогалерия: Само в България е по-лесно да избягаш от затвор, отколкото да влезеш в него и още комикси

Фотогалерия: Само в България е по-лесно да избягаш от затвор, отколкото да влезеш в него и още комикси

виж повече
Фотогалерия: Коледната украса в Белия дом

Фотогалерия: Коледната украса в Белия дом

виж повече
Снимка на деня: Победата, която нареди Микаела Шифрин до Стенмарк

Снимка на деня: Победата, която нареди Микаела Шифрин до Стенмарк

виж повече
Коментари (4)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7020 Неутрално

    Сн. 1 ,2 и 6.

  2. 2 Профил на Полковник Паликъщов
    Полковник Паликъщов
    Рейтинг: 3594 Неутрално

    Снимка 2

    Един е еленът, другото да сърни!

    ДБ: Време е да спечелим България
  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 4995 Неутрално

    Снимки 2, 5 и 6.

  4. 4 Профил на myv33600855
    myv33600855
    Рейтинг: 13 Неутрално

    До коментар [#2] от "Полковник Паликъщов":
    Женският елен се нарича кошута.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.