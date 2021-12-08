Фотогалерия: София расте на изток, а морето е тихо

"Срам ме е, че бях антиваксър": историята на фитнес инструктора Кристиян Гонев 11:14, 07 дек 21 / Свят 203
Willy MesserschmittРейтинг: 3674 Неутрално
Не разбрах смисъла на тази галерия но...явно целта е свободен полет на НЕмисълтаДо истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
Инженер Раул ВикторовРейтинг: 514 Неутрално
София е едно село
padrinoРейтинг: 4517 Неутрално
София се превърна в едно село....от градски тип.... Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬