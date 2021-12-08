Фотогалерия: София расте на изток, а морето е тихо

 
Стрела срещу изгрева!

© Стоян Киров

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Стрела срещу изгрева!
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к-с "Младост" 45 - скъпи апартаменти, с изглед към морето.
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От Витоша по-високо няма, засега...
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Морето е есенно тъжно...
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Пясъчна котка...
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Коментари (3)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 3674 Неутрално

    Не разбрах смисъла на тази галерия но...явно целта е свободен полет на НЕмисълта

    До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
  2. 2 Профил на Инженер Раул Викторов
    Инженер Раул Викторов
    Рейтинг: 514 Неутрално

    София е едно село

  3. 3 Профил на padrino
    padrino
    Рейтинг: 4517 Неутрално

    София е едно село
    —цитат от коментар 2 на Инженер Раул Викторов


    София се превърна в едно село....от градски тип....

    Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬




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