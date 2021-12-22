Снимка на деня: Динозавър на 72 млн. години

 
Ембрион на динозавър на 72 млн. години беше открит във вкаменено яйце в Южен Китай.<br /><br />Учените посочват, че отритието наречено "бебето Yingliang", е на възраст между 66 и 72 милиона години. Ембрионът е открит в скалите от късната креда на Ганджоу в Южен Китай.

© Reuters

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Ембрион на динозавър на 72 млн. години беше открит във вкаменено яйце в Южен Китай.<br /><br />Учените посочват, че отритието наречено "бебето Yingliang", е на възраст между 66 и 72 милиона години. Ембрионът е открит в скалите от късната креда на Ганджоу в Южен Китай.
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''Този ембрион на динозавър, намерен вътре в неговото яйце, е една от най-красивите вкаменености, която съм виждал", коментира професор Стив Брусат от Университета в Единбург.<br /><br />"Той изглежда точно като на съвременните птици, което е още едно доказателство, че много характеристики, типични за тях, са се развили за първи път в динозаврите.", допълва той.
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Ембрионът, който лежи във вкамененото си яйце, е идентифициран като овираптор, група пернати тероподни динозаври, които имат беззъби, подобни на папагал човки.
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, 1857

Юлия Лазарова

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Коментари (13)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на glq14646671
    glq14646671
    Рейтинг: Неутрално

    Ами да го измътят.

  2. 2 Профил на klecho
    klecho
    Рейтинг: 858 Неутрално

    Ами главата му е от камък, като твоята.

  3. 3 Профил на anonimnii
    anonimnii
    Рейтинг: 1743 Неутрално

    До коментар [#1] от "glq14646671":

    Погледни снимка 2.

    ДБ=БКП
  4. 4 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 2587 Неутрално

    Този вид динозавър можел ли е да лети?

  5. 5 Профил на glq14646671
    glq14646671
    Рейтинг: Неутрално

    До коментар [#3] от "anonimnii":

    Дебил.

  6. 6 Профил на glq14646671
    glq14646671
    Рейтинг: Неутрално

    До коментар [#2] от "klecho":

    Па твоята е като пробита лейка.

  7. 7 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5915 Неутрално

    До коментар [#4] от "deaf":

    Не. Тичкал е по земята, като кокошките.

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  8. 8 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 2463 Неутрално

    Не е интересно. Първо, те много приличат на кокошки, само че по-големички. И второ, у нас динозаврите с лопата да ги ринеш.

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
  9. 9 Профил на _plamen_
    _plamen_
    Рейтинг: 724 Неутрално

    За любопитните, Стив Брусат е автор на "Възход и падение на динозаврите", научно-полулярен, но не лишен от емоции бестселър.

    https://www.panmacmillan.com/authors/steve-brusatte/the-rise-and-fall-of-the-dinosaurs/9781509830091

    Winora forever
  10. 10 Профил на angevins
    angevins
    Рейтинг: 1003 Неутрално

    До коментар [#9] от "_plamen_":

    Като дете бях фен на динозаврите. Имах една детска мини енциклопедия за тях на френското издателство Larousse. Беше скъпичка, но майка ми я взе

    ...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
  11. 11 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4589 Весело

    До коментар [#3] от "anonimnii":Дебил.
    —цитат от коментар 5 на glq14646671


    Савършен при това! :-)

  12. 12 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 2587 Весело

    До коментар [#7] от "Незнайко в Слънчевия град":


    До коментар [#9] от "_plamen_":


    До коментар [#10] от "angevins":

    Значи все пак Бог е сбъркал и не е успял да надари този динозавър със способността да лети. Ако имате друго обяснение,съм готов да го изслушам.

  13. 13 Профил на angevins
    angevins
    Рейтинг: 1003 Весело

    До коментар [#12] от "deaf":

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Oviraptor #:~:text=Oviraptor (meaning "egg seizer",during the Late Cretaceous period.&text=Oviraptor was a rather small,(73–88 lb).

    Чети е не цъкай минуси

    ...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...




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