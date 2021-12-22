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Снимка на деня: Динозавър на 72 млн. години
Ембрион на динозавър на 72 млн. години беше открит във вкаменено яйце в Южен Китай.
Учените посочват, че отритието наречено "бебето Yingliang", е на възраст между 66 и 72 милиона години. Ембрионът е открит в скалите от късната креда на Ганджоу в Южен Китай.
glq14646671Рейтинг: Неутрално
Ами да го измътят.
klechoРейтинг: 858 Неутрално
Ами главата му е от камък, като твоята.
anonimniiРейтинг: 1743 Неутрално
До коментар [#1] от "glq14646671":ДБ=БКП
Погледни снимка 2.
deafРейтинг: 2587 Неутрално
Този вид динозавър можел ли е да лети?
glq14646671Рейтинг: Неутрално
До коментар [#3] от "anonimnii":
Дебил.
glq14646671Рейтинг: Неутрално
До коментар [#2] от "klecho":
Па твоята е като пробита лейка.
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5915 Неутрално
До коментар [#4] от "deaf":"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
Не. Тичкал е по земята, като кокошките.
Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 2463 Неутрално
Не е интересно. Първо, те много приличат на кокошки, само че по-големички. И второ, у нас динозаврите с лопата да ги ринеш.Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
_plamen_Рейтинг: 724 Неутрално
За любопитните, Стив Брусат е автор на "Възход и падение на динозаврите", научно-полулярен, но не лишен от емоции бестселър.Winora forever
https://www.panmacmillan.com/authors/steve-brusatte/the-rise-and-fall-of-the-dinosaurs/9781509830091
angevinsРейтинг: 1003 Неутрално
До коментар [#9] от "_plamen_":...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
Като дете бях фен на динозаврите. Имах една детска мини енциклопедия за тях на френското издателство Larousse. Беше скъпичка, но майка ми я взе
vassilunРейтинг: 4589 Весело
Савършен при това! :-)
deafРейтинг: 2587 Весело
До коментар [#7] от "Незнайко в Слънчевия град":
До коментар [#9] от "_plamen_":
До коментар [#10] от "angevins":
Значи все пак Бог е сбъркал и не е успял да надари този динозавър със способността да лети. Ако имате друго обяснение,съм готов да го изслушам.
angevinsРейтинг: 1003 Весело
До коментар [#12] от "deaf":...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Oviraptor #:~:text=Oviraptor (meaning "egg seizer",during the Late Cretaceous period.&text=Oviraptor was a rather small,(73–88 lb).
Чети е не цъкай минуси