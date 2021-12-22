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Снимка на деня: Динозавър на 72 млн. години

Ембрион на динозавър на 72 млн. години беше открит във вкаменено яйце в Южен Китай.

Учените посочват, че отритието наречено "бебето Yingliang", е на възраст между 66 и 72 милиона години. Ембрионът е открит в скалите от късната креда на Ганджоу в Южен Китай.