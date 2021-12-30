Краят на сделките със стари жилища: все повече се търсят имоти, в които никой не е живял 06:30, 30 дек 21 / Бизнес 163
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4956 Неутрално
11ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Полковник ПаликъщовРейтинг: 5275 Весело
Снимка 10ДБ: Време е да спечелим България
Пожарникар бяга от огъня по време на горски пожар в Барилоче, Аржентина.
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А Борисов не бяга от пожарите, кмете в сянка?
pet_fireРейтинг: 5305 Весело
Сн.6 Бутилките с уиски можеха да задоволят алкохолния глад на много хора