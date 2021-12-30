 
Двойка се подготвя за спускане с шейни в парк в Сиатъл, Вашингтон, САЩ.

© Reuters

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Двойка се подготвя за спускане с шейни в парк в Сиатъл, Вашингтон, САЩ.
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Велко Ангелов

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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4956 Неутрално

    11

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на Полковник Паликъщов
    Полковник Паликъщов
    Рейтинг: 5275 Весело

    Снимка 10

    Пожарникар бяга от огъня по време на горски пожар в Барилоче, Аржентина.
    ___________________________________________________

    А Борисов не бяга от пожарите, кмете в сянка?

    ДБ: Време е да спечелим България
  3. 3 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5305 Весело

    Сн.6 Бутилките с уиски можеха да задоволят алкохолния глад на много хора





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