Фотогалерия: Най-добрите снимки на годината (част 5)

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Дневник
Ключови думи към статията:
Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.
Сн. 8.
8
Снимка 8
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