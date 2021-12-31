Фотогалерия: Най-добрите снимки на годината (част 5)

 
Гибон се разхожда сред макети на превозни средства в зоологическата градина в парка на миниатюрите в Крим.

© Reuters

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Гибон се разхожда сред макети на превозни средства в зоологическата градина в парка на миниатюрите в Крим.
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Кораби за почистване на морската повърхност и лодки за поставяне на бариери на община Истанбул почистват дебел слой от органична материя, известен също като морска слуз, който се разпространява в Мраморно море и представлява заплаха за морския живот и риболовната индустрия в Истанбул.
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Пациенти с коронавирус (COVID-19) в болница в Ню Делхи, Индия.
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Васил от Северна Македония изпълнява песента си по време на първия полуфинал на песенния конкурс "Евровизия" през 2021 г. в Ротердам.
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Израелски въздушен удар по време на израелско-палестинските боеве в Хан Юнис в южната част на ивицата Газа.
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78-годишният Уанг Тянчан полива дърво, засадено на ръба на пустинята Гоби в покрайнините на Увей, провинция Гансу, Китай.
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Спасители носят 6-годишната Сузи Ешкунтана, която е извадена от развалините на сграда, ударена от израелските въздушни удари в град Газа.
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Пълнолуние, известно като "Супер розовата луна", изгрява зад Айфеловата кула в Париж, Франция.
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Мароканско момче плаче, докато плува, използвайки бутилки за плуване, близо до оградата между испанската и мароканската граница, след като хиляди мигранти преплуваха границата, в Сеута, Испания - 19 май 2021 г.<br /><br />"Той не искаше да се връща, нямаше семейство в Мароко, не го интересуваше дали ще умре от студ. Предпочиташе да умре... отколкото да се върне в Мароко", каза войникът Рашид Мохамед ал Месауи. "Никога не съм чувал това от толкова млад човек."
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Пациенти с коронавирус (COVID-19) са настанени в спортната зала "Старк арена", превърната в болница за лечение на COVID-19 в Белград, Сърбия.
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Шествие за потапяне в река Ганг по време на Шахи Снан на "Кумбх Мела", или Фестивала на питката, на фона на разпространението на болестта коронавирус (COVID-19) в Харидвар, Индия.
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Игра на футбол в първия ден, в който спортът на открито е разрешен след облекчаването на ограниченията срещу разпространението на пандемията от коронавирус (COVID-19) в Стоук он Трент, Великобритания.
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Филип Алвиола, специалист по екология на прилепите, взема секрет от прилеп, уловен в Университета на Филипините в Лос Банос (UPLB), в Лос Банос, провинция Лагуна, Филипини.
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Основателката на мажоретения състав Japan Pom Pom Фумие Такино, на 89 г. и други членове позират за снимки за спомен в Токио, Япония.
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Човек реагира след произнасянето на присъдата по делото срещу бившия полицай от Минеаполис Дерек Човин, признат за виновен за смъртта на Джордж Флойд, пред правителствения център на окръг Хенепин в Минеаполис, Минесота, САЩ.
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Коментари (4)
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    Галя Станчева
    Рейтинг: 2729 Неутрално

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    Полковник Паликъщов
    Рейтинг: 5455 Неутрално

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    ДБ: Време е да спечелим България
  4. 4 Профил на stanimirkou
    stanimirkou
    Рейтинг: 452 Неутрално

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