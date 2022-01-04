 
Игра на сибирските тигри. Парк в Йонгин, Южна Корея.

© Reuters

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Игра на сибирските тигри. Парк в Йонгин, Южна Корея.
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Момент от живота на лондонския зоопарк.
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Посрещане на новата година в Манчестър, Великобритания.
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Георги Кожухаров

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Коментари (7)
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  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 5270 Неутрално

    Снимки 1, 5 и 2.

  2. 2 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 2411 Неутрално

    1 разбира се...

  3. 3 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5689 Неутрално

    Four Hills Tournament на български се произнася "турнирът "Четирите шанци" и се провежда в четири отделни места в Австрия и Германия: Оберсдорф, Бишофсхофен, Гармиш-Партенкирхен и Инсбрук. Снимката ми прилича на Инсбрук.

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  4. 4 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7167 Неутрално

    Сн. 1 и 5.

  5. 5 Профил на Бланш
    Бланш
    Рейтинг: 2119 Неутрално

    Снимка 4., разбира се ;-))

  6. 6 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5095 Неутрално

    Сн.2

  7. 7 Профил на БМЗ
    БМЗ
    Рейтинг: 1464 Любопитно

    5

    Икономиката икономична, светът светски, апокалипсисът апокалиптичен




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