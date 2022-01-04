"Еконт" спира съдебен спор с данъчните и ще внесе в бюджета 13 млн. лв. 14:42, 04 яну 22 / Бизнес 118
Peni NikolРейтинг: 5270 Неутрално
Снимки 1, 5 и 2.
BiGman1Рейтинг: 2411 Неутрално
1 разбира се...
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5689 Неутрално
Four Hills Tournament на български се произнася "турнирът "Четирите шанци" и се провежда в четири отделни места в Австрия и Германия: Оберсдорф, Бишофсхофен, Гармиш-Партенкирхен и Инсбрук. Снимката ми прилича на Инсбрук."Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
РосиРейтинг: 7167 Неутрално
Сн. 1 и 5.
БланшРейтинг: 2119 Неутрално
Снимка 4., разбира се ;-))
pet_fireРейтинг: 5095 Неутрално
Сн.2
БМЗРейтинг: 1464 Любопитно
5Икономиката икономична, светът светски, апокалипсисът апокалиптичен