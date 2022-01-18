Фотогалерия: Световните снимки на деня - 18 януари

На живо Коронавирусът в България: плановият прием в болниците в Пловдив се преустановява 07:49, 18 яну 22 / България 193
betonaРейтинг: 872 Неутрално
браво браво!! оспехи занапреде!!
РосиРейтинг: 7181 Неутрално
Сн. 1 и 4.
BiGman1Рейтинг: 2501 Неутрално
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Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 2466 Неутрално
Бе таа луна като че ли съм я виждал некъде преди, или подобна. Също и руснаците, ма те са си винаги същите. Трогателно е споменаването на фирмата, произвела ваксината в нумер 9.Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
Полковник ПаликъщовРейтинг: 5832 Неутрално
Снимка 4ДБ: Време е да спечелим България