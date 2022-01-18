Фотогалерия: Световните снимки на деня - 18 януари

 
Човек наблюдава изгрева на пълна луна, наричана "Вълча луна", в Гластънбъри, Великобритания.

© Reuters

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Човек наблюдава изгрева на пълна луна, наричана "Вълча луна", в Гластънбъри, Великобритания.
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Юлия Лазарова

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Коментари (5)
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  1. 1 Профил на betona
    betona
    Рейтинг: 872 Неутрално

    браво браво!! оспехи занапреде!!

  2. 2 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7181 Неутрално

    Сн. 1 и 4.

  3. 3 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 2501 Неутрално

    1

  4. 4 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 2466 Неутрално

    Бе таа луна като че ли съм я виждал некъде преди, или подобна. Също и руснаците, ма те са си винаги същите. Трогателно е споменаването на фирмата, произвела ваксината в нумер 9.

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
  5. 5 Профил на Полковник Паликъщов
    Полковник Паликъщов
    Рейтинг: 5832 Неутрално

    Снимка 4

    ДБ: Време е да спечелим България




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