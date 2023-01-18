Фотогалерия: Ветрове

 
Най-високата степен на опасност - предупреждението "червен код" за силен вятър обяви Националния институт по метеорология и хидрология за утре в пет области - Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Велико Търново. С "червено" метеоролозите означават голяма опасност: прогнозират се екстремни метеорологични явления с висок риск от големи щети върху инфраструктурата и околната среда. Съществува повишена вероятност за човешки жертви.<br /><br />С една степен по-ниското предупреждение "оранжев код" важи за областите Видин, София, Кърджали, Хасково, Търговище и Разград.<br />

© Велко Ангелов

увеличи
Най-високата степен на опасност - предупреждението "червен код" за силен вятър обяви Националния институт по метеорология и хидрология за утре в пет области - Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Велико Търново. С "червено" метеоролозите означават голяма опасност: прогнозират се екстремни метеорологични явления с висок риск от големи щети върху инфраструктурата и околната среда. Съществува повишена вероятност за човешки жертви.<br /><br />С една степен по-ниското предупреждение "оранжев код" важи за областите Видин, София, Кърджали, Хасково, Търговище и Разград.<br />
виж повече
Силният вятър и днес създаде проблеми на различни места в страната, полети бяха пренасочени за кацане от София към други летища, частично бедствено положение беше обявено във Враца.
виж повече
До обед в София, където действаше предупреждението "жълт код" бяха подадени близо 70 сигнала за паднали клони, дървета, билбордове и ламарини.
виж повече
Столичната община напомня на гражданите да обезопасят от незакрепени предмети терасите или прозорците на жилищата си. Строителните компании да проверят състоянието на обектите, на оградите и строителните скелета и да предприемат действия по обезопасяването им. Собствениците на търговски и рекламно-информационни елементи също да проверят обектите си.
виж повече
, 527

Дневник

Ключови думи към статията:

Изпращане на галерия

Ако се справяте добре зад обектива, покажете какво ви е впечатлило. Изпратете снимки и текст към тях.

Топ галерии

Снимка на днея: Площад "Сан Марко" във Венеция отново е наводнен

Снимка на днея: Площад "Сан Марко" във Венеция отново е наводнен

виж повече
Фотогалерия: Ветрове

Фотогалерия: Ветрове

виж повече