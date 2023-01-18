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Фотогалерия: Ветрове

Най-високата степен на опасност - предупреждението "червен код" за силен вятър обяви Националния институт по метеорология и хидрология за утре в пет области - Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Велико Търново. С "червено" метеоролозите означават голяма опасност: прогнозират се екстремни метеорологични явления с висок риск от големи щети върху инфраструктурата и околната среда. Съществува повишена вероятност за човешки жертви.

С една степен по-ниското предупреждение "оранжев код" важи за областите Видин, София, Кърджали, Хасково, Търговище и Разград.