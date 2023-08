1/11

Фотогалерия: София като корица в стила на прочутото списание The New Yorker

В тази галерия представяме The Sofianer - колаборативен арт проект, който кани художници от България да създадат колекция корици на въображаемото списание The Sofianer като реверанс към "култовите корици на списание Тhe New Yorker".

"Тези тесни и понякога дълги като тунели магазинчета за бельо правят улици като "Шишман", "Графа" или "Ангел Кънчев" това, което са: симпатични, с човешки размер и някак интимни. От няколко години вече обикалям София, за да скицирам образите й и много исках да илюстрирам едно от наблюденията си, а именно, че навсякъде, дори на централно място, в дочутите разговори присъства "интимното" и "личното" на публично място. Затова може би няма нищо куриозно в пробата на едни червени, еластични и на достъпна цена гащи на улицата".

Пише Вяра Бояджиева за своята корица. Тя работи на свободна практика като илюстратор. Завършва магистратура в Cambridge School of Art през 2020. Същата година печели престижната награда за илюстрация на Victoria & Albert Museum в Лондон "Студент на годината, подгласник".