Настимир Ананиев регистрира партия "Волт"

© България на гражданите Настимир Ананиев

Софийският градски съд (СГС) вписа в регистъра на политическите партии Европейска партия "Волт", като решението е обнародвано във вчерашния брой на Държавен вестник.

Това съобщи пресцентърът на новата партия, чийто председател е депутатът от 43-ото Народно събрание от групата на "Реформаторския блок" Настимир Ананиев. В съобщението се отбелязва, че новата партия е уредена на 19 май, а няколко дни по-рано Ананиев обяви в своя публикация в социалната група "Фейсбук", че напуска партията на Меглена Кунева "Движение България на гражданите". Ананиев беше и шеф на транспортната комисия в парламента, а през 2014 г. регистрира на свое има марката "Реформаторски блок".

"Европейска партия "Волт" е част от първата паневропейска платформа "Волт Европа", която има за цел да участва на изборите за европейски парламент, които ще се проведат през май 2019 г.

"Волт Европа" е проевропейско движение, което ще работи за обединена и федерална Европа. Европа на една скорост, с единна армия и прокуратура. Европа, в която гражданите и микро- и семейният бизнес са приоритет. Европа, в която личното достойнство, гражданската свобода, работещото правосъдие, равните възможности и устойчивата среда са основни ценности.

Паневропейското движение е почти готово и със своята програма, като част от основните приоритети са United Europe (Обединена Европа), Smart State (Умна държава), Unleash Entrepreneurship and Small Businesses (Да дадем път на предприемачеството и малкия бизнес), No region will be left behind, captain (Никой регион няма да остане зад борда), Establish a circular economy (Работеща кръгова икономика), Turn Education around (Образование на фокус)", пише още в съобщението.