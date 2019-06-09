Президентът дава орден "Стара планина" първа степен на Ерик Рубин

Президентът дава орден "Стара планина" първа степен на Ерик Рубин

© Прессекретариат на държавния глава



Президентът Румен Радев ще удостои утре посланика на САЩ в България Ерик Рубин с орден "Стара планина" първа степен. Държавното отличие е за заслугите на дипломата за развитието на българо-американските отношения, съобщиха от "Дондуков" 2.


Ерик Рубин бе избран за посланик на САЩ в България през декември 2015 г. Той заема посланически пост за пръв път в дипломатическата си кариера. Между 2011 г. и 2015 г. Рубин е работил като зам.-помощник секретар в Бюрото за европейски и евразийски отношения на Държавния департамент, ръководено от Виктория Нюлънд. Преди това е бил зам.-ръководител на американското посолство в Москва.

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Коментари (9)
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  1. 1 Профил на Radosveta Koleva
    Radosveta Koleva
    Рейтинг: 1739 Неутрално

    "Президентът Румен Радев ще удостои утре посланика на САЩ в България Ерик Рубин с орден "Стара планина" първа степен. Държавното отличие е за заслугите на дипломата за развитието на българо-американските отношения, съобщиха от "Дондуков" 2. "


    Чудесно! Поздравления! :)

  2. 2 Профил на skomina
    skomina
    Рейтинг: 1051 Весело

    Ошашави се президентът НИ. На кой и да кади тамян се не му се получава...

  3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5227 Неутрално

    Заминава ли си ? Иначе честито.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  4. 4 Профил на НеКой
    НеКой
    Рейтинг: 3103 Неутрално

    То е ясно, че ще му го даде, всички посланици на топ държавите получават отличията, но обикновено това се прави накрая на престоя му. Вероятно ще имаме нов посланик.

  5. 5 Профил на etty1
    etty1
    Рейтинг: 2628 Весело

    Много мил човек е посланикът, поздравления!

    “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
  6. 6 Профил на Virgin
    Virgin
    Рейтинг: 2696 Весело

    Ошашави се президентът НИ. На кой и да кади тамян се не му се получава...
    —цитат от коментар 2 на skomina

    Всъщност ошашавеният си ти.

  7. 7 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5227 Неутрално

    До коментар [#2] от "skomina":

    Пак ли си недоволна ?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  8. 8 Профил на стафилокок
    стафилокок
    Рейтинг: 1360 Разстроено

    "Стара планина" стана най-девалвирания български орден! Дават го с повод и без повод на куцо и кьораво.

    Миналото се наследява, бъдещето се изгражда.
  9. 9 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2698 Весело

    Ами сега?!

    Sutor, Ne Supra Crepidam!




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