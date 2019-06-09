Президентът дава орден "Стара планина" първа степен на Ерик Рубин

Президентът Румен Радев ще удостои утре посланика на САЩ в България Ерик Рубин с орден "Стара планина" първа степен. Държавното отличие е за заслугите на дипломата за развитието на българо-американските отношения, съобщиха от "Дондуков" 2.
Ерик Рубин бе избран за посланик на САЩ в България през декември 2015 г. Той заема посланически пост за пръв път в дипломатическата си кариера. Между 2011 г. и 2015 г. Рубин е работил като зам.-помощник секретар в Бюрото за европейски и евразийски отношения на Държавния департамент, ръководено от Виктория Нюлънд. Преди това е бил зам.-ръководител на американското посолство в Москва.
Radosveta KolevaРейтинг: 1739 Неутрално
"Президентът Румен Радев ще удостои утре посланика на САЩ в България Ерик Рубин с орден "Стара планина" първа степен. Държавното отличие е за заслугите на дипломата за развитието на българо-американските отношения, съобщиха от "Дондуков" 2. "
Чудесно! Поздравления! :)
skominaРейтинг: 1051 Весело
Ошашави се президентът НИ. На кой и да кади тамян се не му се получава...
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5227 Неутрално
Заминава ли си ? Иначе честито.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
НеКойРейтинг: 3103 Неутрално
То е ясно, че ще му го даде, всички посланици на топ държавите получават отличията, но обикновено това се прави накрая на престоя му. Вероятно ще имаме нов посланик.
etty1Рейтинг: 2628 Весело
Много мил човек е посланикът, поздравления!“The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
VirginРейтинг: 2696 Весело
Всъщност ошашавеният си ти.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5227 Неутрално
До коментар [#2] от "skomina":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Пак ли си недоволна ?
стафилококРейтинг: 1360 Разстроено
"Стара планина" стана най-девалвирания български орден! Дават го с повод и без повод на куцо и кьораво.Миналото се наследява, бъдещето се изгражда.
NoiseРейтинг: 2698 Весело
Ами сега?!Sutor, Ne Supra Crepidam!