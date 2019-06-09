Президентът дава орден "Стара планина" първа степен на Ерик Рубин

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Президентът Румен Радев ще удостои утре посланика на САЩ в България Ерик Рубин с орден "Стара планина" първа степен. Държавното отличие е за заслугите на дипломата за развитието на българо-американските отношения, съобщиха от "Дондуков" 2.

Ерик Рубин бе избран за посланик на САЩ в България през декември 2015 г. Той заема посланически пост за пръв път в дипломатическата си кариера. Между 2011 г. и 2015 г. Рубин е работил като зам.-помощник секретар в Бюрото за европейски и евразийски отношения на Държавния департамент, ръководено от Виктория Нюлънд. Преди това е бил зам.-ръководител на американското посолство в Москва.