ГЕРБ-СДС представи имената на кандидатите за общински съветници и кметове в София

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Кандидатите за общински съветници на ГЕРБ-СДС за местните избори в столицата бяха съобщени днес. Те бяха регистрирани в Общинската избирателна комисия.

Днес от БСП също съобщиха имената на своите кандидати.

Освен кандидат на ГЕРБ за кмет на София Йорданка Фандъкова ще бъде водач на листата за общински съветници. На второ място е Иво Петров, а на трето досегашният председател на Столичния общински съвет Елен Герджиков.

ГЕРБ влиза в битката за София със 61 кандидати за общински съветници. Сред кандидатите за съветници са досегашните в лицето на Малина Едрева, Николай Асенов Стойнев, Лорита Радева и други. От управляващата партия представиха и своите кандидати за кметове за всички столични райони.

Пълен списък на кандидатите

Кандидати за общински съветници:

1. Йорданка Асенова Фандъкова

2. Иво Спасов Петров

3. Елен Стойчев Герджиков

4. Малина Едрева Одоен

5. Ивайло Тодоров Петков

6. Николай Асенов Стойнев

7. Антон Господинов Койчев

8. Асен Иванов Николов

9. Татяна Николова Георгиева

10. Екатерина Евлогиева Йорданова

11. Валя Николчова Чилова

12. Лорита Георгиева Радева

13. Силвия Тошкова Христова

14. Анна Илиева Стойкова

15. Зафир Кирилов Зарков

16. Георги Валентинов Георгиев

17. Борислав Иванов Бориславов

18. Ваня Лазарова Тагарева

19. Стефан Марчев Марков

20. Христиан Иванов Петров

21. Радослав Йончев Влахов

22. Прошко Начев Прошков

23. Ботьо Генчев Ботев

24. Симеон Младенов Колев

25. Димитър Бойков Вучев

26. Веселин Христов Милев

27. Радослав Игнатов Абрашев

28. Борис Петров Петров

29. Диян Величков Стаматов

30. Ирина Иванова Йорданова-Колева

31. Катя Георгиева Грънчарова

32. Йоанна Николова Драгнева

33. Анатоли Благоев Илиев

34. Миглена Буянова Атанасова

35. Николай Стоянов Диков

36. Нина Вълчева Чанева

37. Миглена Георгиева Горанова

38. Владимир Андонов Данаилов

39. Димо Красимиров Василев

40. Михаела Атанасова Иванова

41. Павел Михайлов Савов

42. Живка Стоянова Новкова

43. Николай Стоянов Николов

44. Георги Бисеров Николов

45. Иван Александров Кутлин

46. Деян Петков Петков

47. Михаил Владимиров Владов

48. Борислав Иванов Борисов

49. Соня Кръстанова Костадинова

50. Милена Руменова Янкулова

51. Атанас Петров Мишев

52. Ангел Иванов Корсачки

53. Стойчо Тодоров Томов

54. Анелия Веселинова Йотова

55. Пламен Николаев Николов

56. Янка Ивова Дръндова

57. Александър Ангелов Арнаутски

58. Димитър Стефанов Хаджикотев

59. Златко Иванов Златков

60. Здравко Кирилов Марков

61. Лава Трифонова Коцева

Кандидати за кметове на райони:

Средец Любомир Ковачев

Красно село Христо Апостолов

Възраждане Савина Савова

Оборище Петър Митев

Сердика Тодор Кръстев

Подуяне Ева Митова

Слатина Наталия Стоянова

Изгрев Цветомир Жеков

Лозенец Любомир Дреков

Триадица Николай Терзиев

Красна поляна Иван Чакъров

Илинден Иван Божилов

Надежда Димитър Димов

Искър Ивайло Цеков

Младост Мария Илиева

Студентски Димитър Дилчев

Витоша Теодор Петков

Овча купел Христина Семерджиева

Люлин Милко Младенов

Връбница Младен Младенов

Нови Искър Даниела Райчева

Кремиковци Лилия Донкова

Панчарево Димитър Сичанов

Банкя Рангел Марков