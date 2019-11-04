Резултатът "Не подкрепям никого": По-висок от разликата между претендентите в Шумен и Ловеч

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В Шумен и в Ловеч процентът на избралите "Не подкрепям никого" е по-голям от разликата между претендентите, явили се на балотажа за кмет на двата областни града. В София и в Перник избралите третата опция в бюлетината са почти колкото хората, благодарение на чиито гласове първите печелят кметски мандат. Това показват данните при напълно обработени протоколи от секционните избирателни комисии.

В Шумен разликата между спечелилия нов мандат Любомир Христов от ГЕРБ (48.57%, или 12 538 гласа) и опонента му Венцислав Венков от БСП (48.27%, или 12 461 гласа) е 0.30%, или 77 гласа, а третата опция в бюлетината - да не подкрепят никого, са избрали 3.15% от гласувалите, или 814 души.

В Ловеч Корнелия Маринова от ГЕРБ (48.45%, или 8395 гласа) печели изборите с 2%, или 347 гласа, преднина пред Радина Банкова от БСП (46.85%, или 8048 гласа), а с "Не подкрепям никого" са гласували 5.10%, или 883 души.

В София с "Не подкрепям никого" са гласували 4.89% от гласоподаватели, или 20 493 души, а разликата между Йорданка Фандъкова (49.98%, или 209 542 гласа) и Мая Манолова (45.13%, или 189 176 гласа) е почти същата - 4.85%, или 20 366 души.

В Перник разликата между избрания кмет Станислав Владимиров от БСП (50.27%, или 18 652 гласа) и Вяра Церовска от ГЕРБ (47.68%, или 17 694 гласа) е 2.59%, или 958 гласа, а с "Не подкрепям никого" са гласували 2.05%, или 761 души.

В останалите областни градове броят на гласувалите с "Не подкрепям никого" не е съизмерим с разликата между кандидатите. Тази опция в Пловдив са избрали 4.58% от избирателите, във Варна - 3.22%, а в Русе - 2.85%. В Благоевград с "Не подкрепям никого" са гласували 2.41% от хората, във Видин - 2.24%, в Добрич - 1.49%, в Пазарджик - 2.84%, в Плевен - 2.16%, в Разград - 3.20%, в Силистра - 2.25%, в Сливен - 2.55%, в Смолян - 2.75%, в Търговище - 1.32%, а в Ямбол - 2.81%.