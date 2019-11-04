Резултатът "Не подкрепям никого": По-висок от разликата между претендентите в Шумен и Ловеч

В Шумен и в Ловеч процентът на избралите "Не подкрепям никого" е по-голям от разликата между претендентите, явили се на балотажа за кмет на двата областни града. В София и в Перник избралите третата опция в бюлетината са почти колкото хората, благодарение на чиито гласове първите печелят кметски мандат. Това показват данните при напълно обработени протоколи от секционните избирателни комисии.
В Шумен разликата между спечелилия нов мандат Любомир Христов от ГЕРБ (48.57%, или 12 538 гласа) и опонента му Венцислав Венков от БСП (48.27%, или 12 461 гласа) е 0.30%, или 77 гласа, а третата опция в бюлетината - да не подкрепят никого, са избрали 3.15% от гласувалите, или 814 души.
В Ловеч Корнелия Маринова от ГЕРБ (48.45%, или 8395 гласа) печели изборите с 2%, или 347 гласа, преднина пред Радина Банкова от БСП (46.85%, или 8048 гласа), а с "Не подкрепям никого" са гласували 5.10%, или 883 души.
В София с "Не подкрепям никого" са гласували 4.89% от гласоподаватели, или 20 493 души, а разликата между Йорданка Фандъкова (49.98%, или 209 542 гласа) и Мая Манолова (45.13%, или 189 176 гласа) е почти същата - 4.85%, или 20 366 души.
В Перник разликата между избрания кмет Станислав Владимиров от БСП (50.27%, или 18 652 гласа) и Вяра Церовска от ГЕРБ (47.68%, или 17 694 гласа) е 2.59%, или 958 гласа, а с "Не подкрепям никого" са гласували 2.05%, или 761 души.
В останалите областни градове броят на гласувалите с "Не подкрепям никого" не е съизмерим с разликата между кандидатите. Тази опция в Пловдив са избрали 4.58% от избирателите, във Варна - 3.22%, а в Русе - 2.85%. В Благоевград с "Не подкрепям никого" са гласували 2.41% от хората, във Видин - 2.24%, в Добрич - 1.49%, в Пазарджик - 2.84%, в Плевен - 2.16%, в Разград - 3.20%, в Силистра - 2.25%, в Сливен - 2.55%, в Смолян - 2.75%, в Търговище - 1.32%, а в Ямбол - 2.81%.
spiegelРейтинг: 1764 Неутрално
Учудвам се, че този процент не е още по-висок. Как да избереш в София между Мая Манолова, която участва в Костинбродската афера, и Бойко Борисов с псевдоним Фандъкова, който позволи на главното действащо лице в същата афера - Цацаров, да си избере наследник. Абсурд!
julestaРейтинг: 594 Неутрално
мая на борсата с мин заплата!
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5109 Неутрално
До коментар [#1] от "spiegel":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Просто е - избираш по-малкото зло и се надяваш на промяна. Ако не - вземаш камъни и дръвье и излизаш на улицата.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5109 Неутрално
До коментар [#2] от "julesta":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Ти Манолова не я мисли. Мисли майка тои и баща ти и децата (ако имаш) !
Иван К.Рейтинг: 1054 Неутрално
https://results.cik.bg/mi2019/tur2/rezultati/2246.html Вече и в София , е така...
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5109 Неутрално
Квадратчето на мишоците и подлеците.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Иван К.Рейтинг: 1054 Неутрално
До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":
Да знаем , че Мая е добре финансово. Сега проблема е , че ще трябва да се върне в БСП, а там с Корнелия нема да се разберат и най вероятно ще отиде със Слави.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5109 Неутрално
До коментар [#5] от "Иван К.":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Ако няма касиране.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5109 Неутрално
До коментар [#7] от "Иван К.":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Едва ли е по-заможна от мадам Ф. Ти какво мислиш по този въпрос ?
niakoi_siРейтинг: 2469 Неутрално
До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":
Ти кога ще излизаш на улицата? Да си взема пуканки и бира.
todor._89Рейтинг: 1302 Весело
До коментар [#6] от "КМЕТ В СЯНКА":
Кефи мА как с лекота раздаваш квалификации! Особено относно "мишоците", ти трябва оглушително да мълчиш, "демократе"! Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5109 Неутрално
До коментар [#10] от "niakoi_si":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Ще усетиш.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5109 Весело
До коментар [#11] от "todor._89":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Напротив . Повече от щастлив съм. Хората масово победиха апатията и страха.
Прогнозата ви е НЕГАТИВ !!!
todor._89Рейтинг: 1302 Весело
До коментар [#13] от "КМЕТ В СЯНКА":Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
Напротив, прогнозата ми за днес е да обръщам внимание на добитъка си. Прасето го нахраних, сега ше обръщам внимание на тебе.