30 години демокрация – откъде започнахме, какво постигнахме и къде искаме да бъдем

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30 години демокрация – откъде започнахме, какво постигнахме и къде искаме да бъдем

30 години демокрация – откъде започнахме, какво постигнахме и къде искаме да бъдем

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Проблемите и постиженията на прехода бяха обсъдени на кръгла маса в София във вторник вечерта. Организатор на събитието беше Евро-атлантическият център за сигурност - неправителствената организация, учредена от Цветан Цветанов, след оттеглянето му от политиката, а основната тема на кръглата маса беше: "Тридесет години демокрация – откъде започнахме, какво постигнахме и къде искаме да бъдем?".


Във видеото може да видите как прочете събитието, както и да чуете изказванията на председателя на Управителния съвет на Евро-атлантическият център за сигурност Цветан Цветанов, политолога Огнян Минчев, разследващия журналист Христо Христов, социалния антрополог Харалан Александров, експерта по международни отношения Румен Кънчев, икономиста Красен Станчев и историка Евелина Келбечева.


Видео: Facebook/Euro-Atlantic Security Center

, 357

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Коментари (13)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3437 Любопитно

    Изненадваща чета се е събрала около Цветанов. Защо ли?

    Еретик
  2. 2 Профил на von_seeckt
    von_seeckt
    Рейтинг: 1109 Неутрално

    Ха, ха...невероятен спектакъл с главен артист, цвъчко, абсолвентът на помощното училище.

  3. 3 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 7242 Весело

    До коментар [#1] от "Костадин Иванов":

    Защото Цветан Цветанов е постигнал много !:)

    karabastun1@abv.bg
  4. 4 Профил на Хи-хи
    Хи-хи
    Рейтинг: 1807 Неутрално

    Откъде са спонсорите?

  5. 5 Профил на НеКой
    НеКой
    Рейтинг: 1535 Неутрално

    Дневник, сваляте летвата, след толкова оплюване на Цветанов през годините, вече му станахте фенове.
    Дали е заради хранилката, не знам.
    Но е безпринципно...

  6. 6 Профил на Judjuk
    Judjuk
    Рейтинг: 3570 Неутрално

    "Управителния съвет на Евро-атлантическият център за сигурност Цветан Цветанов, политолога Огнян Минчев, разследващия журналист Христо Христов, социалния антрополог Харалан Александров, експерта по международни отношения Румен Кънчев, икономиста Красен Станчев и историка Евелина Келбечева."

    За Цецо с апартаментите всичко знаем. Другите постоянно присъствие ли са или случайни свидетели?

  7. 7 Профил на spiegel
    spiegel
    Рейтинг: 1644 Неутрално

    Много интересни изказвания, особено това на Огнян Минчев - право куме та в очи за обвързаността с руския олигархичен модел, за политиката на въртиопашката на Бойко, за невъзстановения български суверенитет и държавност заради зависимжстта от Русия.

  8. 8 Профил на Petleshev
    Petleshev
    Рейтинг: 3516 Неутрално

    До коментар [#5] от "НеКой":

    Що бе...? Редовите ГЕРБ-ери, дето правехте свирки на Цветанов и пишехте писме, че да го защитавате, какво се правите на разсеяни?!? :)))

    Бивш tww09306483.
  9. 9 Профил на Petleshev
    Petleshev
    Рейтинг: 3516 Неутрално

    Какво постигнахме за 30 години преход? Много постигнахме. И много забогатяхме... Даже и скоро научихме, кое е нашето национално богатство. ;)

    Бивш tww09306483.
  10. 10 Профил на spiegel
    spiegel
    Рейтинг: 1644 Неутрално

    Цветанов винаги е бил последователно прозападен и антипутлеристки настроен. Сега освободен от обвързаността с Бойко, очевидно събиращ качествени хора, пак ще се превърне във враг номер едно на догано-комунисто-путлерищината. Прибързано се радваха някои червени другари, прибързано го предадоха други герберски господа.

  11. 11 Профил на Judjuk
    Judjuk
    Рейтинг: 3570 Неутрално

    "Цветанов винаги е бил последователно прозападен и антипутлеристки настроен. Сега освободен от обвързаността с Бойко, очевидно събиращ качествени хора, пак ще се превърне във враг номер едно на догано-комунисто-путлерищината."
    До коментар [#10] от "spiegel":

    Подозирам, че Цецо е с много яка зависимост от едно друго място. На тебе дават ли ти пари за 4 апартамента?

  12. 12 Профил на spiegel
    spiegel
    Рейтинг: 1644 Неутрално

    Аз пък подозирам, че без всякакво подозрение си убеден, че Гешев е Радост, Бойко е велик, а Путлер е като въздуха и слънцето за всяко живо същество.

  13. 13 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8513 Неутрално

    Започнахме оттам, откъдето почна цяла източна Европа, а сега сме все последни.





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