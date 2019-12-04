30 години демокрация – откъде започнахме, какво постигнахме и къде искаме да бъдем

Проблемите и постиженията на прехода бяха обсъдени на кръгла маса в София във вторник вечерта. Организатор на събитието беше Евро-атлантическият център за сигурност - неправителствената организация, учредена от Цветан Цветанов, след оттеглянето му от политиката, а основната тема на кръглата маса беше: "Тридесет години демокрация – откъде започнахме, какво постигнахме и къде искаме да бъдем?".

Във видеото може да видите как прочете събитието, както и да чуете изказванията на председателя на Управителния съвет на Евро-атлантическият център за сигурност Цветан Цветанов, политолога Огнян Минчев, разследващия журналист Христо Христов, социалния антрополог Харалан Александров, експерта по международни отношения Румен Кънчев, икономиста Красен Станчев и историка Евелина Келбечева.

Видео: Facebook/Euro-Atlantic Security Center