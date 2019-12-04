30 години демокрация – откъде започнахме, какво постигнахме и къде искаме да бъдем

Проблемите и постиженията на прехода бяха обсъдени на кръгла маса в София във вторник вечерта. Организатор на събитието беше Евро-атлантическият център за сигурност - неправителствената организация, учредена от Цветан Цветанов, след оттеглянето му от политиката, а основната тема на кръглата маса беше: "Тридесет години демокрация – откъде започнахме, какво постигнахме и къде искаме да бъдем?".
Във видеото може да видите как прочете събитието, както и да чуете изказванията на председателя на Управителния съвет на Евро-атлантическият център за сигурност Цветан Цветанов, политолога Огнян Минчев, разследващия журналист Христо Христов, социалния антрополог Харалан Александров, експерта по международни отношения Румен Кънчев, икономиста Красен Станчев и историка Евелина Келбечева.
Видео: Facebook/Euro-Atlantic Security Center
Костадин ИвановРейтинг: 3437 Любопитно
Изненадваща чета се е събрала около Цветанов. Защо ли?Еретик
von_seecktРейтинг: 1109 Неутрално
Ха, ха...невероятен спектакъл с главен артист, цвъчко, абсолвентът на помощното училище.
karabastunРейтинг: 7242 Весело
До коментар [#1] от "Костадин Иванов":karabastun1@abv.bg
Защото Цветан Цветанов е постигнал много !:)
Хи-хиРейтинг: 1807 Неутрално
Откъде са спонсорите?
НеКойРейтинг: 1535 Неутрално
Дневник, сваляте летвата, след толкова оплюване на Цветанов през годините, вече му станахте фенове.
Дали е заради хранилката, не знам.
Но е безпринципно...
JudjukРейтинг: 3570 Неутрално
"Управителния съвет на Евро-атлантическият център за сигурност Цветан Цветанов, политолога Огнян Минчев, разследващия журналист Христо Христов, социалния антрополог Харалан Александров, експерта по международни отношения Румен Кънчев, икономиста Красен Станчев и историка Евелина Келбечева."
За Цецо с апартаментите всичко знаем. Другите постоянно присъствие ли са или случайни свидетели?
spiegelРейтинг: 1644 Неутрално
Много интересни изказвания, особено това на Огнян Минчев - право куме та в очи за обвързаността с руския олигархичен модел, за политиката на въртиопашката на Бойко, за невъзстановения български суверенитет и държавност заради зависимжстта от Русия.
PetleshevРейтинг: 3516 Неутрално
До коментар [#5] от "НеКой":Бивш tww09306483.
Що бе...? Редовите ГЕРБ-ери, дето правехте свирки на Цветанов и пишехте писме, че да го защитавате, какво се правите на разсеяни?!? :)))
PetleshevРейтинг: 3516 Неутрално
Какво постигнахме за 30 години преход? Много постигнахме. И много забогатяхме... Даже и скоро научихме, кое е нашето национално богатство. ;)Бивш tww09306483.
spiegelРейтинг: 1644 Неутрално
Цветанов винаги е бил последователно прозападен и антипутлеристки настроен. Сега освободен от обвързаността с Бойко, очевидно събиращ качествени хора, пак ще се превърне във враг номер едно на догано-комунисто-путлерищината. Прибързано се радваха някои червени другари, прибързано го предадоха други герберски господа.
JudjukРейтинг: 3570 Неутрално
"Цветанов винаги е бил последователно прозападен и антипутлеристки настроен. Сега освободен от обвързаността с Бойко, очевидно събиращ качествени хора, пак ще се превърне във враг номер едно на догано-комунисто-путлерищината."
До коментар [#10] от "spiegel":
Подозирам, че Цецо е с много яка зависимост от едно друго място. На тебе дават ли ти пари за 4 апартамента?
spiegelРейтинг: 1644 Неутрално
Аз пък подозирам, че без всякакво подозрение си убеден, че Гешев е Радост, Бойко е велик, а Путлер е като въздуха и слънцето за всяко живо същество.
РосиРейтинг: 8513 Неутрално
Започнахме оттам, откъдето почна цяла източна Европа, а сега сме все последни.