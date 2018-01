"Опра Уинфри: Да казваме истината е най-силното ни оръжие"

Черните комедии и черното облекло доминираха наградите "Златен глобус" в неделя вечер, но след церемонията всички говореха за речта на Опра Уинфри. Световно известната телевизионна водеща, продуцент и актриса стана първата чернокога, получила наградата "Сесил Б. Де Мил" за цялостно творчество. Пламенната реч, която тя произнесе срещу расизма и в защита на медиите и на жертвите, проговорили за сексуалния тормоз, провокира дори спекулации, че тя може да се кандидатура за изборен пост.

"Дневник" предлага пълния текст на словото на Опра Уинфри.

Като малко момиченце през 1964 г. седях на балатума в къщата на майка ми в Милуоки и гледах как Ан Банкрофт връчва оскар за най-добър актьор на 36-ите награди на Академията. Тя отвори плика и изрече четири думи, които буквално сътвориха история: "Победителят е Сидни Поатие". На сцената се изкачи най-елегантният мъж, когото някога бях виждала. Спомням си, че вратовръзката му беше бяла и разбира се, кожата му беше черна, и никога досега не бях виждала такава почит, оказвана на чернокож мъж.

Опитвала съм се много, много пъти да обясня какво означава това за едно малко момиче, хлапе, което гледа от евтините места в салона, докато майка му се прибира, капнала от умора след цял ден чистене на чужди къщи. Но всичко, което е по силите ми, е да опиша този момент и да го обясня с ролята, която направи Сидни в "Лили в полето". Амин, амин, амин.

© Reuters

През 1982 г. Сидни получи наградата "Сесил Б. ДеМил" за цялостно творчество тук, на сцената на "Златен глобус". И не забравям, че в този момент някъде има други малки момиченца, които гледат как аз ставам първата чернокожа жена, удостоена с тази награда. За мен е чест - чест и привилегия да споделя вечерта със всички тях и също с невероятните мъже и жени, които са ме вдъхновили, които са предизвиквали най-доброто у мен, които са ме поддържали в пътешествието ми до този момент.

Денис Суонсън, който пое риска и ме назначи в A.M. Chicago (програмата, превърнала се в "Шоуто на Опра Уинфри" - бел. ред.). Куинси Джоунс, който ме видя на екрана и каза на Стивън Спилбърг: "Ето това е твоята София в "Цвят лилав". Гейл, която е самото определение на думата "приятел", и Стедман, който е моята опора - това са само няколко от хората, за които говоря.

Искам да благодаря на Асоциацията на чуждестранните журналисти в Холивуд, защото всички знаем, че журналистиката е под обсада тези дни. Знаем и невероятното упорство, необходимо за разкриването на абсолютната истина, която не ни позволява да извърнем очите си от корупцията и несправедливостта, от тираните и техните жертви, от тайните и лъжите. Ценя журналистиката повече от всякога сега, когато се опитваме да си проправим път през сложни времена.

Което пък ме води до следната мисъл - да казваме истината е най-силното оръжие, с което разполагаме. И съм особено горда и вдъхновена от всички жени, които намериха в себе си силата да проговорят и да споделят личните си преживявания. Всяка от нас в тази стая е известна заради историите, на които дава живот, а тази година ние се превърнахме в историята.

© Reuters

Но тази история не засяга само развлекателната индустрия. Тя засяга всяка култура, район, раса, религия, политически възгледи и работно място. Затова искам тази вечер да изразя благодарностите си на всички жени, които са понесли години тормоз и посегателства. Защото те, както майка ми, са имали деца, които да хранят, сметки, които да плащат, мечти, които да преследват.

Това са жените, чиито имена ние никога няма да узнаем. Домашни помощнички, земеделски работнички. Жени, които работят във фабрики, в ресторанти, в университети, жени инженери, лекари, учени... Жени от IT индустрията, от политиката и от бизнеса. Жени, които се състезават в олимпийските игри и които служат в армията.

Има и още един човек. Реси Тейлър - име, което аз знам и смятам, че вие трябва да знаете също. През 1944 г. Реси Тейлър е млада съпруга и майка, която се прибира от църквата си в Абивил, Алабама, когато е отвлечена от 6 въоръжени бели мъже, изнасилена, и изоставена с вързани очи край пътя.

Те я заплашват, че ще я убият, ако проговори, но все пак историята й стига до NAACP*, където млада работничка на име Роза Паркс се захваща със случая й и заедно търсят справедливост. Но няма справедливост в епохата на Джим Кроу. Мъжете, които се опитаха да унищожат Реси, никога не са били преследвани.

Реси почина преди 10 дни, на прага на 89-ия си рожден ден. Тя живя, както и ние, дълги години, в едно общество, разядено от брутално могъщи мъже. Твърде дълго никой не чуваше, никой не вярваше на жените, които се опитваха да кажат истината в очите на властта.

Но времето на тези мъже изтече.

Времето им изтече.**

Изтече.

© Reuters

И просто се надявам - надявам се, че Реси Тейлър почина със знанието, че нейната истина, както и истината на много други жени, измъчвани през тези години, измъчвани и днес, продължава да живее. Тя е била някъде в сърцето на Роза Паркс 11 години по-късно, когато тя отказа да стане от мястото в онзи автобус в Монтгомъри и е с всяка жена, която избира да признае: "И аз също".

Истината живее у всеки мъж, който избира да я чуе.

В кариерата си винаги съм се стремяла към едно нещо, независимо дали чрез телевизията или на големия екран - да покажа как ние, мъжете и жените, дейтствително се държим. Да разкажа как преживяваме срама, как обичаме и се гневим, как се проваляме, как ближем раните си, как продължаваме напред и преодоляваме препятствията.

Интервюирала съм и съм показвала хора, преживели някои от най-грозните неща, които животът може да предложи, но качеството, което всички те имат, изглежда е вярата, че светлината идва дори след най-тъмната нощ. Затова искам всички момичета, които гледат в момента, да знаят, че на хоризонта се задава нов ден! И когато най-сетне се зазори, ще бъде заради многото забележителни жени, част от които са с нас тази вечер, и някои доста забележителни мъже, които се борят, за да се превърнат в лидерите, които ще ни доведат до деня, в който на никого повече не се налага да казва "Случи се и на мен".

*NAACP е съкращение на National Association for the Advancement of Colored People - основана преди 108 години организация за социално равенство и борба с расизма в САЩ.

** Изразът на Опра Уинфри повтаря името на Time's Up - една от първите организации, заели се през 2017 г. с каузата на жените, пострадали от сексуално посегателство.