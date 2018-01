Фаворитът на оскарите е изплагиатстван от пиеса, твърди семейството на известен драматург

© НДК Кадър от "Формата на водата"

Най-номинираният филм на оскарите - "Формата на водата", е заимстван от пиеса на Пол Зиндел, без да го упомене, твърди семейството на известния американски драматург пред "Гардиън", цитирано от БТА. Според сина на носителя на "Пулицър" Дейвид фантастиката, номинирана за оригинален сценарий и още 12 други награди, е заела основния си сюжет и други елементи от драмата Let Me Hear You Whisper от 1969 г.

"Формата на водата" взе "Златен глобус" за най-добър филм и има още 60 награди, започвайки със "Златния лъв" от Венеция. Във филма се разказва за чистачка в секретна военна лаборатория през 60-те години, която се влюбва в eдин от нарочените й за убиване обитатели - мистериозно водно същество, и се опитва да го спаси.

А в пиесата на Зиндел, написана през 1969 г. и поставена като телевизионен театър, става дума за чистачка в лаборатория, която се влюбва в делфин, предназначен за мистериозни експерименти. Приликите стигат до конкретни сцени, в които респективните героини изпълняват любовен танц пред аквариума под звуците на любовни песни.

Семейството Зиндел, който има "Пулицър" за пиесата "Влиянието на гама-лъчите върху лунните невени", заяви, че е удивено как голяма филмова къща като "Фокс сърчлайт" е могла да създаде филм, заимстван толкова очевидно от текста на покойния Зиндел. И че дори не се е обърнала към наследниците на автора.

От "Фокс" отвърнаха, че "Гийермо дел Торо никога не е чел и не се е запознавал с произведенията на г-н Зиндел под каквато и да било форма. Г-н Дел Торо има зад гърба си 25-годишна кариера с 10 художествени филма, като през цялото време е бил крайно открит." Но заявиха, че са отворени за разговор със семейство Зиндел относно оригиналността на творбата.

"Формата на водата" цитира и много други научнофантастични филми, като например "Чудовището от синята лагуна" от 50-те години.