Рапът задмина по популярност рока, но ще се отрази ли това на наградите "Грами"

За пръв път откак се води подобна статистика "черната" музика официално е най-слушана в САЩ, показва годишното изследване на фирмата "Нилсен" за 2017 г.. Със 7 от десетте най-популярни албума в "черни" жанрове като хипхоп и R&B и 24,5% и дял сред слушателите - за сметка на 20.8 за рока, предимно чернокожи изпълнители доминират музикалния пейзаж. Ще се отрази ли обаче това на тазвечершните "Грами", пита "Ройтерс".

Юбилейното 60-о издание на най-престижните музикални награди ще се проведе тази вечер в Ню Йорк (церемонията ще започне в 2.30 ч. българско време в понеделник). На пръв поглед номинациите отразяват предпочитанията на публиката, с рапъри като Джей Зи и Кендрик Ламар начело в големите категории. Статистиката обаче показва друго.

Парадокси

Стилът е припознат от наградите за пръв път през 1989 г. Но за близо 3-те десетилетия оттогава само двамина хипхоп артисти са получавали най-големия приз за "Албум на годината": Лорин Хил за The Miseducation of Lauryn Hill през 1999 г. и Outkast’s за Speakerboxxx/The Love Below през 2004 г. Преди година "25" на Адел бе предпочетен пред изключително влиятелния в САЩ Lemonade на Бионсе и дори самата Адел го отбеляза като несправедливост.

"Хипхопът и изобщо черната музика улавя пулса на американския темеперамент през последните няколко години", казва Рос Скарано, шеф на музикалното издание "Билборд". "Усещането е, че тази година някои пропуски (на наградите "Грами" - бел. ред.) ще бъдат поправени."

Има и други парадокси: поппевецът Ед Шийрън, който убедително води в статистиката на "Нилсен" за най-слушан албум с The Shape of You, няма да се състезава за "Албум на годината". А Лорди - единствената жена в категорията, е също така единствената, която не е получила покана да се изяви самостоятелно на церемонията.

Номинациите

За албум на годината са номинирани "4:44" на Джей Зи, Melodrama на новозеландката Лорди, 24K Magic на Бруно Марс, Awaken, My Love! на Чайлдиш Гамбино (Childish Gambino) и Damn на Кендрик Ламар. Рапърът и съпруг на Бионсе Джей Зи има най-много номинации - 9, следван от 7 за Ламар, 6 за Бруно Марс и 5 за Чайлдиш Гамбино.

Носителите на "Грами" се определят чрез гласуване от близо 13-те хиляди члена на Академията на звукозаписните артисти в САЩ. От тази година то за пръв път се провежда онлайн, с надеждата, че така ще се включи по-голямата част от членската маса.

А ето кого предпочитат слушателите според "Нилсен" (фирмата отчита продажбата на албуми и онлайн стрийминг и събира данни за класацията "Билборд"): Ед Шийрън с Divide, Кендрик Ламар с Damn, Тейлър Суифт с Reputation, Дрейк с More Life, Бруно Марс с 24K Magic, Пост Малоун със Stoney, Мигос с Culture, The Weeknd със Starboy, саундтракът към филма "Моана" и Калед с American Teen.

Албумът на Ламар бе класиран начело за 2017 г. и от повечето музикални издания от двете страни на Атлантика, от "Ролинг стоун" до алтернативния "Пичфорк".



Неотдавна университетско изследване на музикалните фрази в популярните песни установи, че хипхопът е внесъл повече разнообразие и иновация в музиката от британската рокинвазия през 60-те години.