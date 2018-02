Пол Саймън обяви прощално турне след 50 години на сцената

© Reuters

Певецът и композитор Пол Саймън обяви в понеделник, че слага край на турнетата си с "малко облекчение" след 50 години на сцената.

На страницата си във "Фейсбук" 76-годишният американец съобщи, че по-късно тази година ще направи прощална серия концерти под заглавие Homeward Bound – The Farewell Tour. Последното турне ще е в Северна Америка и Европа. Саймън добави, че все пак понякога може да излиза пред публика, "но, надявам се, в акустично девствена зала".

"Често съм се чудил как ще се чувствам, когато ще обмислям да сложа естествен край на сценичната си кариера. Сега вече знам - леко разочароващо, малко вълнуващо и с известна доза облекчение." Саймън допълва, че вече смята, че пътуването и времето на раздяла от съпругата и семейството му тежи и това отнема от удоволствието да свири.

Той става известен най-вече заради дуета си Арт Гарфънкъл и прочутия им първи албум от 1964 г., съдържащ песни, превърнали се в класика, като Mrs. Robinson, The Boxer and Bridge Over Troubled Water. Двамата се разделят през 1970 г. и Саймън започва успешна соло кариера с отличени с "Грами" албуми като Still Crazy After All These Years и Graceland.

В рамките на няколко дни това е третото голямо име от 60-те и 70-те години на ХХ век, прекратило турнетата. Това обяви първо Елтън Джон, а след това и Нийл Даймънд, който потвърди, че страда от Паркинсон.