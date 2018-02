Фестивалът In the Palace ще може да предлага победителите си за оскарите

Фестивалът за късометражно кино в Балчик In the Palace вече е сред форумите, чиито победители могат да бъдат разглеждани за номинации за "Оскар", съобщиха организаторите на фестивала. In the Palace ще може да изпрати предложения за 91-ите награди на Американската киноакадемия догодина.

За разлика от номинациите за пълнометражен чуждоезичен филм, които се излъчват на базата на предложения на съответните държави, късометражното кино не се подбира на национален принцип. За да бъде разгледан, даден анимационен или игрален филм трябва да е бил излъчван за седмица в лосанджелиските кина, да е участвал в студентските оскари или да е сред победителите на един от одобрените от академията фестивали.

In the Palace ще е единственият български и към момента единственият балкански, включен в списъка на Американската филмова академия. Това означава, че най-добрият късометражен игрален и най-добрият късометражен анимационен филм от международната селекция на предстоящия форум, както и победителят в националния конкурс ще имат шанс да бъдат разгледани за късометражните категории Animated Short Film и Live Action Short Film догодина.

В In The Palace могат да участват късометражни продукции под 27 минути. 15-ото издание на фестивала ще се състои от 23 и 300 юни в Ботаническата градина в Бургас.